Dueño de bar atropella a supuestos extorsionadores en Minatitlán

Un hombre que presuntamente era amenazado por dos supuestos extorsionadores aceleró su camioneta arrollándolos, lo que causó la muerte de los sujetos a las puertas de su establecimiento.

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de marzo, cuando el dueño del bar El Jalisquito, ubicado en la avenida Justo Sierra, colonia Nueva Mina del municipio veracruzano de Minatitlán, llegó a su local.

A la distancia, el empresario logró distinguir a dos sujetos que semanas antes se habían presentado en su comercio para exigir derecho de piso, el cual dejó de pagar durante tres meses.

Al advertirlo, los presuntos extorsionadores dispararon contra la camioneta del dueño del bar, por lo que éste aceleró y los atropelló. Los supuestos criminales murieron minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

Mediante sus redes sociales, el dueño de El Jalisquito relató cómo los presuntos sicarios lo habían amenazado desde meses antes y por qué decidió dejar de pagar el derecho de piso para seguir operando.

“Tenía 3 meses sin enviar un solo peso más de cuota, ya estaba cansado, cada semana querían más y más, ellos creen que un bar es solo vender y agarrar dinero, no saben que pagamos personal, DJ, luz, agua, productos que vendemos, artistas, publicidad, mantenimiento semanal, son grandes gastos, obvio ya me había cansado de que estos solo venían por su dinero y se iban.

“Cada que no le daba (dinero), me decía que si quería una masacre más, haciendo siempre referencia a una masacre que sucedió en años anteriores en una palapa conocida en la ciudad, yo esto no se lo creía hasta que lo vi ese día: supuse que iban a dispararle a todos”, relató.