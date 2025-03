El oportunismo del emecista Juan Zepeda

El experredista Juan Zepeda, desde su llegada a Movimiento Ciudadano (MC), ha acumulado más señalamientos de corrupción que resultados, sin dejar de lado la apatía de sus compañeros de partido en la legislatura mexiquense, quienes no ven en su persona a un político en el cual se pueda confiar. Cómo estarán las cosas al interior de MC que sólo Juana Bonilla, quien curiosamente le debe la dirigencia estatal que ostenta a Zepeda, lo ve como candidato a la gubernatura mexiquense dentro de cuatro años. Bonilla, es de todos sabido, no sólo no dirige MC en el Estado de México, sino que sólo se dedica a atender la agenda que para su beneficio le ha marcado el exsenador de la República.

Es más, tras el asesinato del primer regidor de Ocuilan, ocurrido la semana pasada, Zepeda, buscando sumar puntos a un liderazgo que está muy lejos de tener en MC, salió a pronunciarse exigiendo a las autoridades mexiquenses esclarecer ese asesinato y el de otros emecistas acontecidos en los últimos meses. Oportunismo por donde quiera verse… Mientras eso pasa con MC en el Estado de México, Zepeda atiende su agenda en un restaurante de la colonia Nápoles de la CDMX… AÚN HAY MÁS.

ENTRE OTRAS COSAS: El pasado viernes, la alcaldesa de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, acompañada por el vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado, Enrique Vargas del Villar, y del presidente del Consejo de Administración de Grupo Bosque Real, Marcos Salame Jafif, anunció la ampliación y modernización de la plaza de cobro Huixquilucan de la autopista La Venta- Chamapa, con la construcción de cuatro nuevas zonas de peaje, proyecto con el cual se busca agilizar los tiempos de cruce de los usuarios de esta autopista, para ingresar o salir del municipio.

El proyecto tendrá una inversión de 150 millones de pesos y estará a cargo de la misma concesionaria que opera las zonas de cobro en Huixquilucan; además, se generarán alrededor de 100 empleos directos y se estima que su ejecución tardará aproximadamente nueve meses.

Por su parte, Vargas del Villar anunció que se construirá la vía México-Huixquilucan, que medirá 2.2 kilómetros de longitud y conectará a la carretera México-Huixquilucan, desde el Viaducto La Unidad, garantizando un flujo vehicular seguro.

LA DE HOY: El proceso electoral para la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) se ha visto empañado por actos vandálicos y violencia política de género, especialmente dirigidos contra la aspirante Eréndira Fierro Moreno. Estos incidentes buscan crear un ambiente de caos que desvíe la atención de las propuestas y logros de esta aspirante, quien se ha destacado por su conexión con la comunidad universitaria y capacidad de gestión.

Ahí está la influencia de exrectores como Jorge Olvera García, quienes, ligados a corrientes políticas tradicionales, han contribuido a un clima hostil, donde el vandalismo y la intimidación se han convertido en herramientas para mantener el control sobre la institución… HASTA LA PRÓXIMA.

POR PABLO CRUZ ALFARO

