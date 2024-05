Los negocios de Adán Augusto

AUNQUE RELEGADO A un cuarto lugar en el juego de las corcholatas, por olvidarse en algún momento de que la candidata presidencial era Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López está ahí, agazapado.

El exsecretario de Gobernación mantiene sus privilegios en el gobierno de la 4T: se percibe tanto en el ámbito político como en el empresarial, producto de sus amarres desde Palacio Nacional.

En materia política, el también gobernador con licencia de Tabasco tiene asegurado un lugar de importancia en el Senado, por indicaciones directas de Andrés Manuel López Obrador.

El notario será líder de la bancada en la Cámara Alta por Morena, aquella que terminará por colonizar con cuatro nuevos ministros a la Suprema Corte, si resulta vencedora Sheinbaum Pardo.

Y en lo que se refiere a los contratos de gobierno, el tabasqueño sigue viendo este año beneficiado a uno de sus principales operadores financieros, Fernando Padilla Farfán, con asignaciones de negocio que se acercan a los 500 millones de pesos, provenientes ahora del IMSS-Bienestar.

A detalle, la dependencia que lleva Alejandro Calderón Alipi entregó al Consorcio Inmobiliario y Constructor Aspen el contrato para la Construcción del Hospital General de Felipe Carrillo Puerto, por 464 millones 243 mil 830 pesos.

El convenio LO-N1-OP-IMSS-BIENESTAR-UI-2024 estará vigente hasta febrero del 2025, cuando la constructora deberá entregar funcionando el nuevo inmueble.

Padilla Farfán es un empresario veracruzano cuya lealtad a López Hernández le ha redituado en la obtención de contratos por alrededor de mil 600 millones de pesos en el presente sexenio.

Principalmente, con estados cuyos gobernadores, independientemente de su partido de afiliación, son cercanos a quien quería gobernar el país.

Los contratos para la edificación de obras y, en algunos casos, también para la distribución de medicamentos provinieron de manera muy extraña del gobierno de Chiapas de Rutilio Escandón.

Además del cuñado de Adán Augusto, se alinearon los gobiernos morenistas de Quintana Roo, de Mara Lezama, y de Baja California, de Marina del Pilar Ávila. También obtuvo contratos de Chihuahua, de Maru Campos; de Querétaro, de Mauricio Kuri, y Jalisco de Enrique Alfaro, con quien un muy pragmático Adán llegó a tender varios puentes.

Se tiene claro, igualmente, que Fernando Padilla ha sido un gran patrocinador de las campañas de los candidatos de Morena en los que ha llegado a tener influencia el tabasqueño. Apunte principalmente con esta relación es el aspirante a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta Mier.

SI BIEN LA nueva encomienda para Hugo López-Gatell era iniciar el proceso de “nacionalización” de los servicios que prestan al ISSSTE y el IMSS, el llamado Cártel de los Chupasangre, el ahora asesor de la Presidencia en materia de salud o se está haciendo de la vista gorda o también aquí se está pasando por el arco del triunfo como Zoé Robledo, la instrucción de Andrés Manuel López Obrador. Y es que resulta que apenas el 16 de mayo el IMSS publicó un estudio de mercado para licitar los servicios de Laboratorio de Diagnóstico y cuatro días después se lo asignó a Génesis Healthcare Advisers, que tiene como representante a Nessie Abigail Moreno, pero que todo mundo en ese medio sabe que es una empresa de Noé Ramírez y aquélla es apoderada de su familia, los dueños de Instrumentos y Equipos Falcón, el miembro más distinguido de ese cártel.

El nuevo contrato, por instrucciones de López-Gatell, ya se firmó y fue arrebatado a otras empresas que ya lo habían ganado, bajo el pretexto de incumplimiento, sin notificarles ni darles derecho de réplica. Así se las gasta Gatell. Falcón está inhabilitado desde el 31 de diciembre del 2021, pero aún así en el ISSSTE, que ahora dirige Bertha Alcalde, le asignó también recientemente las partidas 1, 3 y 5, 60% pues, de los servicios de Laboratorio de Diagnóstico. Que ya alguien le haga caso a AMLO, por favor.

SI BIEN LA conciliación concluye hasta el 11 de junio, esta semana quedará sellada la suerte del ingenio Puga, la principal empresa agroindustrial del estado de Nayarit. Y es que mañana miércoles vence en plazo que Grupo Altor puso a los acreedores para responder a la oferta de recuperación mejorada que les planteó la semana pasada: subir de 9 a 11 centavos por cada peso reconocido de la deuda en una sola exhibición, o de 15 a 20 centavos pagadero en cuatro años en efectivo o en azúcar. Si no hay voluntad por reflotar a la empresa que arruinó Oscar Garcíarce, la empresa de Fernando Aportela, que desde el año pasado viene inyectando ya casi mil millones de pesos y reactivó sus operaciones, se retirará, con lo cual Puga y su brazo comercializador, Copaco, se irán a la quiebra.

POR CIERTO QUE al Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles (Ifecom) llegó ya una demanda de fraude contra Yox Holding, esta firma propiedad del venezolano Carlos Lazo, acusada de embarcarse a unos 4 mil ilusos que cayeron en la típica estructura Ponzi. Yox supuestamente invertía en apuestas deportivas mediante un modelo matemático que prometía ganancias lucrativas a quienes confiaban sus ahorros. Son ya más de mil 500 millones de pesos en quebrantos denunciados. Lazo, a quien se le atribuyen equipos de basquetbol, futbol y beisbol, está prófugo. El organismo dirigido por Edgar Bonilla ya abrió el proceso de visita de oficinas y documentación de Yox y nombró a Sergio Abrajan Sevilla como responsable.

ARTURO ZALDÍVAR YA está prácticamente fuera del equipo de Claudia Sheinbaum. A pesar de los esfuerzos e ímpetus del ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por agradar y convencer de las virtudes de la candidata de la Coalición Juntos Sigamos Haciendo Historia, sus verdaderos cercanos y duros en temas relacionados con la procuración de justicia dinamitaron ya toda posibilidad de que crezca políticamente. Del golpe que le propinó la ministra presidenta, Norma Piña, secundado por jueces y magistrados que lo denunciaron, ya no se levanta. Y en esa tesitura un afamado jurista que no debe perder de vista porque puede erigirse como el verdadero asesor de Sheinbaum y que no busca ninguna posición es Javier Quijano.

LA ELECCIÓN DE jefe de Gobierno en la CDMX va ser la más cerrada del proceso electoral del próximo domingo. Se vislumbra un empate técnico en el que los bandos de Clara Brugada, de Morena, y Santiago Tabaoda, de la Alianza Va por la CDMX, se disputarán la victoria con una diferencia de entre 1 y 4 puntos. Del lado del panista ya se prepara la batería de la defensa legal ante una intentona del Presidente Andrés Manuel López Obrador de retener la gubernatura a favor de su partido. El encargado de la defensa de Taboada es Roberto Gil Zuarth, que de lograr la victoria, será el próximo Fiscal General de Justicia de la CDMX.

