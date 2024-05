Alejandra Del Moral no se va a Morena, ni al verde, pero sí se va del PRI

La tarde del pasado domingo, gente allegada a un exgobernador mexiquense, se encargó de filtrar la información sobre la renuncia a su militancia de Alejandra Del Moral Vela, quien fuera candidata del PRI al gobierno del Estado de México. Los que saben, dicen que fue con la idea de calcular el efecto que en el ánimo del priismo mexiquense podría ocasionar dicha decisión a unos días de celebrarse elecciones en la entidad.

La mañana de este lunes, en carta dirigida al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, el hecho se confirmó. Del Moral presento su renuncia al Partido Revolucionario Institucional, porque a su decir, la actual dirigencia nacional dejó de lado los ideales revolucionarios de democracia y justicia social. En la misma carta afirmó que el PRI que conoció, y al que orgullosamente representó y defendió, ya no es el mismo.

Más tarde, las especulaciones sobre la supuesta incorporación de la expriista al equipo de la candidata a la presidencia de la República por la coalición Junto Haremos Historia, tomaron fuerza cuando, Claudia Sheinbaum, en sus redes sociales, escribió: “Me reuní con Alejandra del Moral. Reflexionamos sobre el futuro de nuestro país y encontramos más coincidencias que diferencias: seguir construyendo un México para todos y todas, con justicia, democracia, libertades y prosperidad compartida. Es tiempo de mujeres y es tiempo de la transformación. Le agradezco su decisión de sumarse a nuestro proyecto en favor del pueblo de México”.

En el Estado de México, la renuncia de Alejandra Del Moral despertó todo tipo de suspicacias, caló hondo en el priismo y fue la presidenta de ese partido en la entidad, Ana Lilia Herrera quien salió al paso de la noticia y señaló, “la gente buena es valiente es leal, es comprometida, es disciplinada y se queda en el PRI por convicción, quienes traicionan al partido a cambio de impunidad o por un interés personal, lo único que merecen es repudio”.

Añadió que la renuncia de Alejandra del Moral y su incorporación al oficialismo destructor de México corrobora la entrega que hicieron del Estado de México y que confirma el engaño de un gobierno y una candidata que traicionaron al partido que les dio todo, pero peor aún, traicionaron a los mexiquenses.

Por su parte, el expresidente del PRI en el Estado de México, Ricardo Aguilar Castillo, dijo no coincidir en lo absoluto con la decisión que tomo Del Moral, que es una noticia que lastima y que enoja a miles, a millones de personas del país, pero sobre todo del Estado de México.

Refirió que los buenos políticos y quienes sin serlo se dedican a esa actividad, tienen responsabilidades mayores a los intereses o sentimientos personales y reprobó lo que llamo mala decisión de la ex abanderada priista y la calificó de inadmisible.

Alejandra Del Moral Vela, por su parte, aseguró que no se va a Morena, no se va al verde, pero sí se va del PRI. Refirió que el PRI actual no es de la inclusión de los cuadros, metieron a sus amigos, a sus incondicionales, tome la decisión de no aceptar la diputación plurinominal que le ofreció el PRI y acusó a Alejandro Moreno y a Ana Lilia Herrera de haberla abandonado durante su campaña a la gubernatura mexiquense… HASTA LA PRÓXIMA.

POR PABLO CRUZ ALFARO

COLABORADOR

TWITTER: @POLIGRILLA1

EMAIL: POLIGRILLA.ELHERALDODEMEXICO@GMAIL.COM

PAL