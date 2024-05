Uso electoral de tragedias

Jorge Álvarez Máynez, candidato a la Presidencia por Movimiento Ciudadano, después de la tragedia que enlutó a 9 familias, busca capitalizarla electoralmente. Se toma videos en hospitales y con familiares de las víctimas, como si estuviera en campaña. Eso es inmoral, cuando su equipo de campaña no suspendió el evento, tras la alerta de Conagua de fuertes vientos y posibles tornados en la zona. Además, la empresa que levantó el templete, por ahorrar, no instaló estructuras más sólidas y seguras. En tiempos electorales, carroña política.

MORELOS: Lucy Meza, candidata de la coalición “Dignidad y Seguridad por Morelos, Vamos Todos”, se reunió con cerca de mil morenistas que se unieron a su proyecto. Se comprometieron a generar y promover el voto útil en su favor. La clave de su campaña es la seguridad y la justicia. Con maestría en seguridad, Lucy genera confianza en el electorado y aumenta presencia electoral.

CHIAPAS: A pesar de ser puntero en las preferencias, el candidato de Morena a la gubernatura, Eduardo Ramírez Aguilar, no se sienta en sus laureles. En Acacoyagua y Escuintla se comprometió a impulsar la frontera sur, mediante la industrialización y desarrollo de la Costa-Soconusco. Abrirá y estimulará la inversión en la región.

JALISCO: Las fuerzas vivas de MC en la entidad se niegan a compartir el poder a Morena. Salvador Cosío, presidente de “Confío en México”, cuyo registro fue cancelado por el INE en 2022, invitó a la candidata del PRI a la gubernatura, Laura Haro para que decline en favor del emecista Pablo Lemus para asegurar el triunfo naranja. Pero no sólo es esta agrupación. Hay más de 30 que se suman a Lemus y piden votar abiertamente por Xóchitl Gálvez a la presidencia. Morena, ni en pintura.

SINALOA: La sequía superó al gobernador por Morena, Rubén Rocha. Casi un millón de habitantes de nueve de los 18 municipios de la entidad sufren sed. No alcanzan las pipas a distribuir agua potable para beber y, menos, para limpieza. En Sinaloa de Leyva, a orillas del Río Petatlán, la situación es crítica, ya que está contaminado por aguas negras. La peor crisis hídrica. No es mala suerte que no funcione el bombardeo de nubes, como ocurrió el año pasado. Es incompetencia.

DURANGO: El priista Esteban Villegas se cree el mejor gobernador de México. La entidad que lidera cayó 13 lugares en la medición de "infraestructura" este año. Está en el penúltimo lugar, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, que dirige Roberto Newell. También cayó tres posiciones en el subíndice de “Sociedad y Medio Ambiente”. Malos resultados de Esteban. En su afán de quedar bien con Morena, los candidatos locales del PRI, PAN y PRD temen perder y pintan su raya en mítines.

VERACRUZ: Todo listo para que hoy se lleve a cabo el cierre de campaña de Claudia Sheinbaum y Rocío Nahle, candidata a la gubernatura por Morena. Será en Xalapa y se prevé la presencia de más de 50 mil personas. En Coatzacoalcos, Rocío aseguró que el sur de la entidad es territorio de la izquierda.

