La violencia política barre parejo

La violencia política agarra parejo. No perdona. Ensucia el proceso electoral en curso. 37 candidatos han sido asesinados, más de 500 tienen protección por miedo y más de 900 dejaron la contienda, la mayoría por temor. El crimen va votando antes del domingo 2 de junio; decide quién sí y quién no puede participar; quién aparece o no en la boleta.

Y no solo ocurre en regiones apartadas, bajo dominio de la delincuencia organizada. La violencia política también sucede en zonas urbanas, y llega desde muy distintos frentes. Cosa de echar un vistazo a lo que pasa en Naucalpan, Edomex, donde la policía municipal estaría siendo utilizada para perseguir a vecinos y simpatizantes.

Si en otras latitudes se amedrenta y amenaza a candidatos o personas cercanas al PAN, PRI o PRD, en ese municipio -uno de los más poblados del país- los ataques van dirigidos a la 4T.

El último capítulo de lo que parece una persecución orquestada, fue a manos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de Naucalpan. En lugar de perseguir delincuentes, detienen veladores. Sí, veladores.

La andanada contra el candidato de Morena a alcalde, Isaac Montoya Márquez, habría sido ordenada por la actual alcaldesa con licencia y candidata a la reelección por la alianza PAN-PRI-PRD, Angélica Moya Marín.

El más reciente episodio incluyó a trabajadores del Ayuntamiento adscritos a la dirección general de Servicios Públicos, encabezados por su titular Anibal Bram Falcón, apoyados por elementos de Seguridad Pública, quienes retiraron las lonas del candidato morenista colocadas por locatarios en el mercado de Izcalli Chamapa, en donde golpearon y amedrentaron al velador del lugar.

Durante la irrupción, el propio Montoya Márquez llegó al lugar y documentó el abuso de autoridad del GOE: policías contra un velador. ¿Para eso es la policía en Naucalpan, el segundo municipio con peor percepción de inseguridad de todo el país (89.6% de sus ciudadanos tienen miedo de vivir ahí), solo detrás de Fresnillo?

La violencia en este proceso electoral no solo viene de la delincuencia organizada, también de las autoridades y los aparatos de gobierno.

-Off the récord

¿Cómo es que un político puede convertirse en dueño de decenas de propiedades? Da para pensar mal. A Jorge Miranda Castro, candidato de Morena a la alcaldía de Zacatecas, Zacatecas, se le han detectado 15 propiedades a su nombre y 56 en su familia… ¡y las que faltan por aparecer! ¿De dónde salieron? Ya fue denunciado por enriquecimiento ilícito.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

