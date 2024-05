El destino vuelve a poner a Cruz Azul y América en una final de Liga

Esta noche, se abre el telón en el Estadio Ciudad de los Deportes para la vibrante final del fútbol mexicano. Cruz Azul vs. América, el Clásico Joven, un duelo que genera pasión pura por lo grandes que son y por los partidos históricos que nos han regalado. Esta será la quinta ocasión que se enfrenten en la máxima justa por el título y es la tercera en los últimos 11 años. Los azulcremas tienen un dominio claro sobre los celestes con tres victorias y una derrota. El destino nos vuelve a poner a ambos clubes en esta instancia y viviremos una serie extraordinaria.



Las dos finales más recientes que han disputado fueron la del Clausura 2013 y la del Apertura 2018. Ambas se las llevó el América, pero la primera fue la mejor final en la historia de nuestro fútbol; fue irreal, mágica, cardiaca e inolvidable para las dos instituciones.



Para los aficionados de las Águilas, revivirla es felicidad innata, pero para los cementeros duele mucho hasta la fecha. Aquella noche lluviosa del 26 de mayo del 2013, el Estadio Azteca se quería caer con el gol de Moisés Muñoz que prácticamente le daba la estrella número 11 al cuadro de Coapa. Precisamente, este domingo la vuelta será en el Coloso de Santa Úrsula y en un 26 de mayo. ¡Locura total!



La fase regular del América fue grandiosa; fue casi perfecta si no fuera por las últimas jornadas, donde se notó una baja de rendimiento considerable en el plantel, porque a la mitad de campeonato el equipo volaba. Diego Valdés, Julián Quiñones, Alejandro Zendejas y Henry Martín se entendían de memoria; realmente era un espectáculo verlos jugar, por eso terminaron como líderes. En la Liguilla no han lucido mucho, pero al final del día es el América y le ganó bien a Pachuca y a Chivas. Contra el Rebaño se pudo ver una mejora en el nivel del equipo y, sin mucho revuelo, se llevaron merecidamente la victoria.



Del otro lado, nadie esperaba que Cruz Azul llegara hasta estas instancias, pero Martín Anselmi ha hecho un trabajo formidable con los jugadores; les ha exprimido hasta la última gota de talento que tienen y lo más importante es que los ha hecho creer en su proyecto. Se mostró en la temporada y se vio reflejado en la tabla, donde terminaron en segundo lugar. En la fiesta grande, la Máquina era el conjunto que mejor jugaba hasta la semifinal de vuelta contra Monterrey, pero, pese a ello, el plantel aguantó y puso lo que se tiene que poner en el terreno de juego para sacar este tipo de eliminatorias que son muy complicadas.



Esta final es la más repetida en la historia de la Liga MX; han chocado en cuatro ocasiones y esta será la quinta. Las Águilas pueden convertirse en el primer club en quedar bicampeón siendo líder en los dos torneos. Sin embargo, el siguiente dato podría ilusionar a los celestes: cuatro de las últimas cinco finales que se enfrentaron los dos mejores de la fase regular las ganó el sublíder.



Cualquier cosa puede suceder y solo uno se llevará la gloria, pero debemos resaltar que tanto América como Cruz Azul se comportan como verdaderos grandes en la mayoría de los torneos, tomando el rol de protagonistas y dejando los pretextos a un lado. Desde que existe el formato de liguilla, los azulcremas jugarán su final número 20 y los cementeros su final número 18. Los clubes más dominantes de nuestro país.



Que esta final sea un concierto lleno de emociones, que haya alegría en el Estadio Ciudad de los Deportes y que lata la hermosa cancha del Estadio Azteca. Gocemos de la máxima justa por el título; quien sea que gane, que el futbol siempre salga victorioso.

POR MARIANO TORRES

COLABORADOR

@MARIANOTORRESH

EEZ