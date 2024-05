Puntea Pedro Rodríguez en Atizapán de Zaragoza

Se acerca la hora cero y, de acuerdo con la encuesta realizada por Poligrama- Heraldo Media Group, el candidato a la alcaldía de Atizapán de Zaragoza por PAN-PRI-PRD y Nueva Alianza Estado de México, se llevará la elección el próximo 2 de junio.

A preguntas expresas, “Si el día de hoy fueran las elecciones a presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, ¿Por qué candidato votarías?”, arrojó como resultado que el 45.5 por ciento votaría por Pedro Rodríguez Villegas quien busca la reelección; mientras que Gonzalo Alarcón obtuvo el 37.1 de la intención de voto.

La respuesta a la segunda pregunta, “Si el día de hoy fueran las elecciones a presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, ¿Por qué partido político votarías?, dio como resultado que el bloque integrado por PAN-PRI-PRD obtendría un 43.2 por ciento de la intención del voto, mientras que el integrado por Morena-PT-PVE, solo un 37.5 por ciento.

En entrevista para el programa que conduce nuestro compañero Mario Maldonado para Heraldo Televisión, Pedro Villegas comentó que está muy contento de trabajar por mas de 26 años para las familias de Atizapán de Zaragoza, destacando que en lo que va del actual trienio, logró una inversión histórica de más de 2 mil millones de pesos, sin endeudar al municipio.

Hizo énfasis en el tema seguridad y refirió que en el 2021 recibió Atizapán con un índice de mil 343 delitos cometidos por año y resaltó que en lo que va de éste, solo se registran 254, lo que dijo, habla del trabajo realizado en esa materia… AÚN HAY MÁS.

ENTRE OTRA COSAS: En Guadalajara, la campaña por llegar a la alcaldía se ha puesto lo que sigue de tensa, y es que a estas alturas, Movimiento Ciudadano, con su candidata Verónica Delgadillo, nunca se imaginó que iría abajo en la preferencia electoral, superada por Chema Martínez de la alianza de Morena.

Pero todo indica, la cosa se pone peor para Verónica Delgadillo que deberá responder ante la Unidad de Inteligencia Financiera por la denuncia de haber movido más de cuatro millones de pesos en sus cuentas no declarados ante el SAT. De ese dinero, casi dos millones fueron depósitos en efectivo y hay sospechas de lavado de dinero. El diputado federal Manuel Gutiérrez y el senador Alejandro Rojas Díaz Durán ya pidieron a la UIF que investigue los depósitos sospechosos, entre los que figuran los del senador Clemente Castañeda ex coordinador nacional de su partido y la también senadora Alejandra Lagunes, del PVEM, quien fue la estratega digital de Peña Nieto, además de varios diputados más de MC. Las cosas no pintan fácil en este cierre de campaña para Movimiento Ciudadano en Jalisco.

LA DE HOY: Como parte de la integración del Estado de México al sistema IMSS-Bienestar, Zoé Robledo Aburto, director general de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que, de manera coordinada con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se trabaja para la recuperación de hospitales en la entidad… HASTA LA PRÓXIMA.

