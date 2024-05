Gallardo instaura una dictadura política y judicial en SLP

San Luis Potosí está caliente, no sólo por las altas temperaturas, también por el ambiente político. Aunque son aliados en el papel, Morena y el Partido Verde mantienen una disputa como si se tratara de dos acérrimos enemigos.

A todo eso hay que sumarle la agenda personal y de gobierno de Ricardo ‘El Pollo’ Gallardo.

Sin importar que está en medio de la campaña electoral, el mandatario que goza de una muy mala fama pública, quiere el control total de la fiscalía de su entidad, cuando se supone que debe existir autonomía de gestión.

El año pasado logró colocar a Manuela García Cázares como titular del Tribunal de Justicia del Estado. Sin embargo, el pasado 9 de mayo ella renunció, dejando como sustituto a Arturo Morales, también leal a Gallardo.

Nada es gratis. Sucede que el gobernador quiere a García Cázares al frente de la fiscalía estatal.

Con esa mano pretende tomar el control de la procuración de justicia y, con la otra, a través del Verde, impuso a su esposa Ruth González Silva como candidata al Senado.

Pero existen denuncias de que trabajadores del estado y al servicio del Verde se han dedicado a borrar la propaganda de Morena. Sólo dejan la que tiene la imagen de su esposa y la de Claudia Sheinbaum. Con todo y eso, nadie ha puesto un alto al mandatario.

Recordemos que durante su campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador llamó “mafiosillos” a los integrantes de la familia Gallardo.

Sabía por qué lo decía: Gallardo estuvo detenido por delincuencia organizada y lavado de dinero, tras supuestamente haber desviado 200 millones de pesos del erario a empresas en las que era accionista, mientras que a su padre lo han acusado de enriquecimiento ilícito y del desvío de recursos.

A principios de año, el empresario Gerardo Sánchez Zumaya enfrentó al gobernador mediante un video mensaje:

“Ricardo quiere a huevo hacerme jalar con el Verde. Y no voy a jalar contigo, delincuente. No te tengo miedo (...) Lo que quieres es sembrarnos chingaderas, pero no nos vamos a dejar”, expresó.

Lo anterior luego de que el 10 de enero de 2024, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron y golpearon a escoltas del padre del empresario, Hilario Sánchez. Hoy Sánchez Zumaya se perfila como el próximo candidato de Morena a la gubernatura.

“Quiero decirle a toda la población que hago responsable, de lo que nos pueda pasar, al delincuente más grande del estado: a Ricardo Gallardo y a su cómplice, Guadalupe “Tonto” Torres”, declaró.

MÁS ALLÁ DE QUIÉN haya ganado el tercero y último debate presidencial, inicia la cuenta regresiva rumbo a la elección del 2 de junio.

Ahora, Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Máynez toman la recta final de la Ruta 2024 con la preparación de “espectaculares” cierres de campaña.

Por lo pronto, Xóchitl y Santiago Taboada encabezaron ayer, con la llamada “Marea Rosa”, su primer cierre en el corazón de la capital.

EN LOS PRÓXIMOS DÍAS, la Fiscalía General de Quintana Roo, que encabeza Raciel López Salazar, asegurará las instalaciones de Villa Sha, clasificada como una de las propiedades de renta vacacional más caras de Cancún.

Además de tener en contra una denuncia por fraude, las autoridades indagan presuntas prácticas ilegales.

A raíz de la denuncia interpuesta contra su administrador Eric Fontaine y el propietario del inmueble, Marcel Stillekens, se han señalado otras acciones irregulares. Según uno de los denunciantes, cobran sumas millonarias por servicios que nunca prestan y es momento de hacer justicia.

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: "El poder no corrompe, sólo revela el verdadero carácter de un cacique”

