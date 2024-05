Los que’s y los como’s. Reflexión consultiva a los Ciudadanos y a Xóchitl Gálvez. (Parte VI)

Querida Xóchitl:

Si tu me preguntas hoy: “¿QUÉ PUEDO HACER?”

Yo te diría (así con mayúsculas): “CONCÉNTRATE EN SEÑALAR LA DIFERENCIACIÓN”, pero no entre Claudia Sheinbaum y tú. Sino entre los dos Proyectos de Nación.

Entre un proyecto militarista y pro-madurista. Que no es otra cosa que una vieja y trasnochada versión del Castrismo de la primera mitad del siglo XX, ideologizada por Andrés Manuel López Obrador, desde que era un estudiante de Ciencias Políticas allá por los años 60’s del siglo pasado.

O una versión moderna, democrática, digital, participativa, de la sociedad, y de cogobernanza del siglo XXI.

Porque si los ciudadanos entienden con claridad lo que significa esto, el día de la elección, los vas a poder movilizar a votar. De lo contrario pues esperemos a que un milagro, el miedo o el enojo los movilice.

Hoy para ti Xóchitl, es un día muy importante, al mismo tiempo tienes una marcha nacional que va a movilizar a la sociedad en distintas ciudades de México y el extranjero, el tercer debate y prácticamente el final de la campaña.

En un País tan grande y heterogéneo como el nuestro con casi 100 millones de electores, a partir de mañana debes hacer un corte de caja y revisar el saldo que en términos de votos tienes a dos semanas de la elección, y tomar una o dos acciones.

Tu mensaje principal en los tres eventos, debe garantizar que los electores comprendan y estén conscientes, de que lo que esta en juego este 2 de junio, es la definición del proyecto de vida de más de 130 millones de mexicanos para los siguientes 20 o 30 años.

Como hemos venido observando durante este tedioso y larguísimo proceso electoral, los electores rebasaron a los partidos políticos, a sus liderazgos y a sus candidatas y candidatos. Ya que a diferencia de la clase política, los ciudadanos tienen mayor claridad, saben perfectamente que tienen que salvarse por si solos y saldrán a votar en “defensa propia”.

Francamente, es lamentable que tanto tu equipo de campaña, y la gran mayoría de los equipos de campaña de los más de 20 mil candidatos y candidatas de la Coalición Fuerza y Corazón por México PAN, PRD, PRI, no entendieran de que se trataba el momento por el que atraviesa nuestro País. En consecuencia, no lograron elaborar una explicación inteligente para los ciudadanos de lo que se encuentra en la disputa política.

Sin duda que en México se requiere activar el crédito para el Campo, un Sistema de Salud Universal, nuevos conceptos de apoyo Educativo, y atender la Seguridad Pública. Pero además, es urgente recuperar el País. Porque sin esto lo demás no tendrá sentido, ya que la suerte de lo secundario depende de lo prioritario.

Así como esto no ha quedado definido en el ámbito federal, en lo local tampoco se construyeron los programas y proyectos regionales que propongan a los ciudadanos salir de la crisis, sin que la conducción del País se nos salga de las manos. Lo mismo sucede para los Estados, en los Distritos Locales y en los Municipios.

El escenario sería muy distinto, si los partidos políticos hubieran actuado inteligentemente dotando a cada uno de los candidatos y las candidatas, de una agenda que deslindase la disputa por el País democrático al que aspiramos. De la regresión a la que nos esta exponiendo el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el Segundo Piso de Continuidad que Claudia Sheinbaum y la Coalición de Morena y sus aliados están ofreciendo.

Al mismo tiempo debieron construir junto con los candidatos y candidatas a Gobernadores, Senadores, Diputados Federales, Diputados Locales y Presidentes Municipales, Programas Regionales en el ámbito estatal como avanzada de los Programas de Desarrollo, con una agenda de cambios. Con las y los candidatos a Diputados Locales una propuesta legislativa, y con los Presidentes Municipales programas de mejoría en la calidad de los servicios para los diferentes segmentos ciudadanos.

En lugar de eso, que es lo mínimo que los ciudadanos podríamos haber esperado. Los partidos políticos centralizaron los registros de las candidaturas, los entregaron a sus grupos de interés en todo el País, y por si fuera poco, los dejaron sueltos.

El resultado de todos estos vacíos mi querida Xóchitl, es que tu candidatura se encuentra acompañada por candidatos sin el menor interés por conocer previamente a sus electores, sin prepararse para ser los mejores candidatos y dignos representantes de los ciudadanos, sin estrategia, sin capacitación, sin instrumentos territoriales de inteligencia, sin plataformas de interacción con los ciudadanos, sin un mensaje especifico de la oferta, y sin una necesaria e imprescindible articulación entre candidaturas al interior de los partidos, pero sobretodo sin una eficaz articulación en el marco de las coaliciones.

Como ves, bien podría llamarse “Sálvese quien pueda” la campaña electoral del 2024.

Los como’s Xóchitl, tienen que ver con que por fin tu equipo haga caso. Que por fin construyan un mensaje. Uno solo. Que conecte con la gente, que sea simple y que les haga sentir que lo que esta en riesgo en el ámbito federal, es su proyecto de vida. Que en el ámbito estatal sientan que lo que esta en riesgo es un programa de desarrollo participativo, y en el ámbito municipal, una mejor incorporación de la sociedad en la solución de los problemas concretos en el metro cuadrado que al ciudadano le interesa.

Esto, no lo han logrado ni Santiago Creel, ni Kenia López, ni Max Cortazar, ni tus consultores, ni tus publicistas, ni Alito Moreno, ni Marko Cortés, ni Jesús Zambrano. Porque inmersos en la hoguera de sus egos, siendo algo tan simple, no fueron capaces de hacerlo. En consecuencia, un porcentaje de los electores en este momento tienen claro que comprando el mensaje de la 4T, van a terminar de perderlo todo, pero otro tanto no lo tiene claro.

Si me preguntas si Alito puede convocar a los candidatos del PRI, si Marko Cortés puede convocar a los candidatos del PAN, y si Zambrano puede convocar a los candidatos del PRD. Yo te diría que sí. Si ellos hacen la convocatoria, te aseguro que en 10 días pueden hacer una gran cruzada nacional de información ciudadana.

Por lo que a ti se refiere. Después del Tercer Debate nos debes explicar la oportunidad que tu representas, y el tamaño del riesgo que significan Morena y la 4T.

Finalmente, necesitas que ese porcentaje (55%) de electores Switchers o volátiles que se encuentran titubeando entre el miedo y la oportunidad, de una vez por todas, tome en sus manos la responsabilidad de su futuro y vote por ti, que sería como votar por ellos mismos.

En lugar de hacerlo por los intereses de Andrés Manuel López Obrador o los de Claudia Sheinbaum (que son los mismos), o los de la cauda de oportunistas que la acompañan como Arturo Zaldívar, Santiago Nieto, Gerardo Fernández Noroña, Mario Delgado, Marcelo Ebrard, Javier Corral y una interminable lista de “finísimos” prianistas, seleccionados por AMLO, quienes fueron recolectados del desperdicio de todos los partidos políticos.

Por otra parte, como Consultora Política de los Ciudadanos

Para ellos, mi recomendación es que de cara a los terribles resultados del periodo 2018-2024 de Andrés Manuel López Obrador, Morena y su 4T, reflexionen con mucho cuidado todos los escenarios que se nos pueden presentar hacia adelante, no vaya a ser que en esas tendencias que a lo largo de los últimos seis años los han caracterizado, y como es su costumbre, vayan a querer poner obedientes militares en la SCJN. Es decir, para los ciudadanos Justicia Militar.

Que por economía de esfuerzo vayan a querer crear un INE militar por aquello de no le muevan ni una coma, o se les ocurra una Secretaria de Educación Pública militarizada, ideologizada y afiliada a Morena.

Si ustedes queridos electores les dan su voto, tengan por seguro que lo harán.

Ya vimos como han sido utilizados los militares en diversas actividades, por ejemplo: como Banqueros en el Banco del Bienestar, como empresarios de líneas aéreas con Mexicana de Aviación. También como militarizaron la policía, los transportes, el mantenimiento de carreteras, y la Administración de Aeropuertos, por cierto, con resultados cero.

Porque hasta el día de hoy el saldo de los proyectos que prefirieron llevar a cabo con los militares en lugar de haber participado con la sociedad civil en el período 2018-2024, ha sido desastroso. Solamente en la mente fantasiosa del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y sus otros datos, los mexicanos vivimos en un mejor estado de bienestar.

Los ciudadanos no deben dejarse engañar nuevamente, que no vengan a revendernos una esperanza frustrada. La realidad es que Andrés Manuel López Obrador está dejando al gobierno quebrado, la 4T ya no tiene más dinero que regalar.

Mienten cuando hablan de un Segundo Piso de la 4T (sic). Porque lo que se avizora después del 2 de junio para ellos es una profunda crisis, un gran pleito interno entre los morenos priistas, los morenos panistas, los morenos perredistas, los morenos verdes, los morenos petistas, y los morenos que se auto denominan puros, ya sin correa que los controle.

Porque lo primero que van a pedir es la revocación de mandato de Claudia Sheinbaum, y así nos vamos a pasar los primeros tres años de gobierno si es que gana Morena, viendo como se matan entre ellos, por los pedazos de poder que queden, sin liderazgos y sin legitimidad.

Del otro lado si bien es cierto que hoy no esta totalmente claro el mensaje. Por lo menos puede haber un ejercicio de construcción democrática y participativa donde entre todos, construyamos el futuro y comencemos a reformular la clase política, sin las etiquetas de panistas, perredistas y priístas. Sino como mexicanos, como ciudadanos con derechos, capacidades y talento para construir todos juntos el país al que aspiramos.

Que van a restaurar los Servicios de Salud, a elevar la Economía, a transformar la Educación, a frenar la corrupción, a recuperar nuestra Seguridad. Si, si, si, todo eso está muy bien pero, que nos digan como. Con los costos que impliquen, pero díganos como.

Porque ya es momento de pasar de los que’s a los como’s.

Y no es pregunta.

POR MARTHA GUTIÉRREZ

Vocal del Consejo Directivo Del Instituto de Política y Gobernanza, A. C.

@MarthaGtz

