Veracruz y Morelos, en aprietos para Morena

En la recta final para la elección que se llevará a cabo el próximo 2 de junio, hay aspirantes que en medio de la desesperación porque sus números no han sido los mejores, contraatacan con cuestiones personales y no con propuestas.

En Veracruz las cosas se ponen cada vez más calientes, y no es precisamente por la ola de calor que se vive en gran parte del país, y es que para la candidata morenista Rocío Nahle, se está complicando la ruta trazada por ella misma, ya que no escucha a nadie que no sea su voz interna.

Pero los candidatos de oposición no cantan mal las rancheras, ya que sólo se atacan unos a otros y a pesar de que Veracruz vive una gran crisis en materia de seguridad y desaparecidos, lo único que hacen es dejar pasar la oportunidad de posicionarse y evidenciar cómo tiene Cuitláhuac García el estado.

Este fin de semana se llevó a cabo el debate veracruzano y ahí la candidata zacatecana lo único que hizo fue acusar de adúltero y traidor a José Yunes, candidato de la alianza Fuerza y Corazón por Veracruz.

En tanto que Yunes insistió en acusar de riqueza inexplicable a la zacatecana.

Y por el otro lado, al aspirante de Movimiento Ciudadano, Polo Deschamps, ex panista y ex Yunista, nadie le cree y los veracruzanos lo califican de oportunista y traidor, ya que hizo acuerdos con el dirigente emecista Dante Delgado para obtener la candidatura, lo cual no fue bien recibido por fundadores del partido, y lo ven como clásico chapulín y esquirol.

¡Pobre Veracruz!

Morelos quedó marcado por la tragedia y la desesperación, donde la promesa de un futuro mejor parece cada vez más distante. En el centro de esta crisis se encuentra un hombre que alguna vez fue aclamado como héroe, pero cuya gestión como gobernador dejó a la entidad en ruinas: Cuauhtémoc Blanco.

Pero hoy en día el ex futbolista disfruta de su posición como candidato plurinominal a diputado federal, asegurando tres años más de buena paga y beneficios, mientras su legado en Morelos es sombrío y desolador.

La violencia, la inseguridad, las desapariciones y las extorsiones se han convertido en moneda corriente, como lo demuestra la reciente masacre en Huitzilac, donde ocho vidas se perdieron en un sólo fin de semana.

¿Qué méritos tiene este ex futbolista para ocupar un lugar en el Congreso?

El 2023 fue el año más violento para los morelenses, de acuerdo a datos del propio José Antonio Ortiz Guarneros, comisionado Estatal de Seguridad, quien destaca las fallas en la estrategia en este tema que implementó Blanco, incluida la falta de personal y recursos para combatir el crimen.

El 2 de junio será un día crucial para Morelos, con elecciones que renovarán la gubernatura, las presidencias municipales y el Congreso local, retener el estado será un desafío monumental para Morena durante la jornada electoral, en medio de la crisis que viven.

