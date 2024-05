“HIJO AMADO... TE PROMETO: NO ME RENDIRÉ, NO ME DETENDRÁN…”

SUCEDIÓ EN JUNIO, 2013, EL DÍA 28 PARA SER EXACTOS. LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO DICE QUE ERAN LAS 4 A.M. CUANDO UNOS HOMBRES (SUPONEMOS QUE ARMADOS) SE LLEVARON A MI HIJO DE LA CASA QUE LE SERVÍA DE OFICINA Y RESIDENCIA EN UN FRACCIONAMIENTO EN EL PUERTO DE VERACRUZ. COMO TRASFONDO SIRVE QUE DÉ UNA SEMBLANZA OBJETIVA DE MI HIJO: LUIS GUILLERMO LAGUNES DÍAZ CONTABA EN ESE MOMENTO CON 29 AÑOS, YA ERA UN HOMBRE INDEPENDIENTE, EMPRESARIO DE EVENTOS EN LOS QUE TAMBIÉN LLEVABA A CABO LABORES DE DJ (OFICIO QUE APRENDIÓ DESDE LA EDAD DE 13 AÑOS). EN ESE MOMENTO ERA EL DJ MÁS POPULAR DE VERACRUZ. NO ESTABA INVOLUCRADO EN ASUNTOS DE DROGAS, NO LAS CONSUMÍA NI LAS NEGOCIABA. LO SÉ PORQUE LO CONOZCO Y PORQUE A LA FECHA EL ÚNICO INVESTIGADO A FONDO HA SIDO ÉL. RECONOZCO QUE CAÍ VÍCTIMA DEL DISCURSO DE LAS AUTORIDADES EN EL SENTIDO DE QUE Las desapariciones y homicidios solo les suceden a delincuentes.

Aun hoy, recordar los primeros tiempos de mi suplicio me trae lágrimas a los ojos. Pasaba los días enteros en agencias del MP, policías, instituciones, etc. Esperaba horas para que me atendieran y las autoridades solo mentían, cada respuesta que me daban era una bofetada. Cuánta impotencia y desesperación siente un familiar de un desaparecido en el devenir de su lucha.

A pesar de mi estado emocional (el dolor nunca se va, solo que con el tiempo se hace a un lado para permitirnos respirar) tan atroz, fui aprendiendo que era necesario cambiar este estado de cosas, que había que luchar por visibilizar la tragedia que estamos viviendo, que no era posible permitir al Estado continuar siendo omiso, negligente, criminal.

Fue en mi andar por las distintas instituciones que conocí a varias madres de personas desaparecidas. Eran mujeres que - sumado a la desaparición de sus hijos - llevaban a cuestas dificultades económicas, problemas familiares, de salud, etc. Conocerlas me hizo notar que era importante unirnos para luchar.

Cuando empezamos nuestra batalla sabíamos que nos jugábamos la vida, pero no teníamos opción. Nos dispusimos a luchar con dedicación y fuerza. Nuestro esfuerzo en Colinas de Santa Fe resultó en 302 personas, y en el Sistema Lagunar de Alvarado casi 100 seres humanos que después de años en la cruel e inhumana clandestinidad de las fosas, finalmente pueden regresar con los suyos. También hemos participado en elaborar leyes que amparen a los desaparecidos y le garanticen su personalidad jurídica. Son avances en un camino difícil, arduo, amargo. Pero han sido logros nuestros, de las familias que no nos rendimos por nuestros amados ausentes.

Seguiremos férreamente en la lucha ¡HASTA ENCONTRARLOS!

¨Todo mi amor, todos mis días Van por ti, hijo adorado. Toda mi vida ¡Va por ti!¨

POR LUCY DÍAZ

FUNDADORA DEL COLECTIVO SOLECITO

@SOLECITODEVER

PAL