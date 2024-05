Cabezas de la Liga MX, cada vez con menos peso en el futbol de nuestro país

Para nadie debería ser una sorpresa que Juan Carlos Rodríguez, comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol, y su grupo de trabajo tomen cada día más fuerza sobre los ejecutivos que les heredaron al frente de la Liga MX, y que constantemente ha mostrado su incapacidad para llevar por buen camino a este organismo.

Y es que desde que llegaron, se dieron cuenta de que las ideas y manera de trabajar no estaban llevando a la liga a ningún lado, más que a la presentación de diapositivas muy bonitas, pero que no reflejaban un real crecimiento.

Todo esto pese a que los jilgueros en medios de comunicación siempre tratan de proteger o hacer como que no pasan las cosas. Lo último que ha molestado es la mala calendarización y la forma en que se encimarían los juegos para los Tuzos del Pachuca, que podría jugar hasta tres partidos en sólo una semana.

Este es otro duro golpe a la credibilidad de estos hombres que cada vez pierden más fuerza, debido a su inoperancia y al poner en riesgo, incluso, la integridad de los futbolistas y hasta el espectáculo que se supone que tanto deben de cuidar.

Por eso es que Juan Carlos Rodríguez y su grupo comienzan a tener mayor fuerza, y a tomar las decisiones más importantes, incluso, de lo que tiene que ver con la Liga MX.

Y no está mal, en el papel de comisionado, resultaría normal este ejercicio, así que no debería espantarnos.

Lo que también puede pasar, es que no tarden mucho en hacer cambios en estas cabezas de la liga, para poner a más de su gente, para que operen y trabajen como están acostumbrados, para no tener así que arrastrar a gente que les ha demostrado, y le ha demostrado el futbol mexicano, que no pueden con el paquete.

El otro golpe que se viene para estos personajes es que echarán atrás, la fusión entre la Sub 23 y la Liga de Expansión MX, luego de que dueños de la segunda categoría del futbol mexicano que no están de acuerdo en muchas cosas.

Grandes ideas que no han sido bien cimentadas y que evidentemente no progresan, porque no ayudan en nada al desarrollo, y a los que tanto nos presumen en cada informe, que parecen más políticos, con promesas y maquillaje de cifras, que lo que necesita una empresa del tamaño del futbol.

Porque se les olvida que el futbol es eso, una empresa que genera millones de dólares, y que no se puede manejar como si se tratara de un puesto político, en el que, además, buscan y buscan chapulinear para ir de un puesto a otro.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

