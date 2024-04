Alfredo Adame no se acuerda qué fue lo que fracturó la relación con Sebastián

ALFREDO ADAME NI SE ACUERDA QUÉ FUE LO QUE FRACTURÓ LA RELACIÓN CON SEBASTIÁN NI TAMPOCO LE ESTÁ PIDIENDO PERDÓN

Sebastián Adame dijo: “Nunca voy a perdonar a mi papá”. Sebastián, tu papá tampoco te está pidiendo perdón, y el que publiques que no estás dispuesto a perdonarlo, no va a arreglar el problema familiar. Es más, Adame ni se acuerda qué dijo para fracturar la relación con su hijo más joven, y el que se enferma es Sebastián, que tiene el rencor encajado, mientras que a Alfredo no le hace ni cosquillas.

Consejo: Sebastián tira a la basura tus rencores con tu padre, no te enganches porque superar esos dolores es lo que nos hace crecer.

DEBERÍA ESTAR PROHIBIDO QUE LOS HOMBRES QUE SUDAN TESTOSTERONA, COMO MATÍAS NOVOA, SE CASEN PUES ES MUCHA TENTACIÓN PARA TODAS

Hombres tan guapos como el chileno más sexy del mundo, Matías Novoa, deberían quedarse solteros a perpetuidad, deberían prohibirles el casamiento y obligarlos a permanecer como sementales: salvajes y libres.

Para su esposa, Michelle Renaud, tener a un hombre macho alfa, con ese atractivo animal en su casa es normal, pero para el resto de las mujeres, ese varón que suda testosterona es mucha tentación, y no le faltará que varias le quieran meter mano aunque sea ajeno.

AHORA QUE REAPARECIÓ BETTY MONROE EN EL MEDIO ARTÍSTICO, DESPUÉS DE UN TIEMPO DESAPARECIDA, NOS ENTERAMOS DE SU TRAGEDIA FAMILIAR ¡QUÉ KARMA!

Ahora que reapareció Betty Monroe en el medio artístico, después de un tiempo desaparecida nos enteramos de su tragedia familiar. Su mamá fue alcohólica, por lo que asistió desde los 12 años a juntas de alcohólicos anónimos para ayudarla, y a su papá le gustaba apostar, las copas y las mujeres. Ambos se divorciaron cuando ella tenía nueve años, y tenía que cuidar a su mamá como si ella fuera la adulta. Su primer marido con quien se casó a los 16 años, era cocainómano y le pegó por eso se divorció.

Es inspiracional que viniendo de una familia viciosa, ella solita logró modificar ese karma tan tremendo y no tiene vicios. Además, saca adelante a sus tres hijos ella solita, con un poco de ayuda económica de sus ex maridos.

SHAKIRA: “MI SUEÑO ROTO ES QUE PENSÉ QUE EL AMOR ERA PARA SIEMPRE, Y NO SÉ SI QUIERO VOLVER A PASAR POR ESO”

“Sigo dolida, pero pienso volver a experimentar el amor, aunque no a enamorarme, mi sueño de tener un amor para siempre está roto, y no se si quiero volver a pasar por eso”, dijo Shakira, quien viene de muchas corridas y toreadas, y tuvo que recoger los pedazos rotos de su vida, el pegamento que le ayudó fue la música.

Eso pensó Shakira, pero Piqué pensó otra cosa, como dice el dicho: “Una cosa piensa el burro y otra, él que lo está montando”.

Moraleja: Tu vida no se la puedes entregar a nadie y menos a cambio de que te entreguen la suya- eso es control, es trueque, son intereses y convenios, no es amor.

POR SHANIK BERMAN

