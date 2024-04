El trato desigual

Todavía no la sepultaban y el crimen de Gisela Gaytán, candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya, Guanajuato, ya estaba siendo politizado. El mismo Andrés Manuel López Obrador se unió a la línea discursiva partidista que responsabilizaba directamente al gobernador panista de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez, de la inseguridad que azota desde hace meses al estado. “Gobierna, pero no manda”, dijo el presidente.

Su crítica no sería inválida si es que de la misma manera señalara a estados gobernados por Morena, donde la violencia ha alcanzado niveles que hacen imposible vivir tranquilo en esos territorios.

Para ejemplo, lo que sucedió esta semana en Coahuayana, un municipio michoacano colindante con Colima. Diez años estuvieron resistiendo la entrada del Cártel Jalisco Nueva Generación, hasta esta semana, que con un gran número de sicarios, vehículos y armamento de alto poder (que incluye drones), intentaron tomar el pueblo.

Habitantes de Coahuayana, respaldados por su policía comunitaria, aguantaron un embate de más de 24 horas, manteniendo a raya a los integrantes del CJNG. Lo hicieron solos.

Gildardo Ruiz Velázquez, el alcalde de Coahuayana, me dijo en entrevista que el General José Alfredo Ortega Reyes, secretario de Seguridad Pública michoacano, ni siquiera le contesta las llamadas para atender las súplicas de apoyo. Si bien el secretario de Gobernación del estado, Elías Ibarra Torres, ha tenido comunicación con él, no le ha dado la atención necesaria, por lo que dijo estar “molesto y encabronado”. No era para menos.

La población no quiso quedar bajo el yugo de una organización criminal que iba a explotarlos, a pesar de estar en una gran desventaja: los del cártel ya habían utilizado en meses anteriores drones rellenos con algún tipo de veneno para animales o pesticida, que mezclados con otros elementos explosivos serían el equivalente a una bomba química. Esto no los intimidó. El llamado del alcalde hizo efecto, pero el miedo y la tensión siguen instalados.

¿Quién manda en Michoacán? Apenas el pasado 26 de febrero, los aspirantes de Morena y del PAN a la alcaldía de Maravatío, fueron asesinados a tiros. La reacción en Palacio Nacional no fue la misma que en Celaya.

Podemos poner más ejemplos de lo que sucede en Guerrero, Tamaulipas, Zacatecas, Estado de México, Veracruz, Morelos y otras entidades gobernadas por Morena. El trato no es igual.

Tampoco es casual que en este proceso electoral haya un repunte de la violencia. La democracia está bajo la amenaza de los grupos criminales, que han entendido que el poder político es un brazo más al servicio de sus intereses, quitando de su camino a todo aquel que se interponga. Para ellos, mejor que las autoridades estén confrontadas a coordinadas.

Mañana, en el primer debate presidencial, Xóchitl Gálvez intentará posicionar el mensaje de que, en caso de ganar, no retirará los programas sociales. La dispersión de esa idea como parte de la guerra sucia le ha afectado más que el desliz de su hijo.

