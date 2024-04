Los cateos ilegales en la CDMX

MUY AL ESTILO de la mafia que domina la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, a espaldas de su titular, el ministerio público, Gerardo Cruz Albarrán, por orden de Oliver Pilares, el Coordinador de Asesores, la volvió a hacer.

(Créditos: El Heraldo de México)

Y es que mañana se cumple una semana que el que mece la cuna en la Coordinación General de Investigación Territorial, saltándose a Ulises Lara, ejecutó un cateo en las oficinas de la empresa CBH+Especialistas en Innovación Médica.

Se trata del grupo que el 8 de agosto pasado ganó un contrato bianual del IMSS para proveer el servicio médico integral de anestesia por la friolera de 3 mil 435 millones de pesos.

Otra vez los mandos medios de la Fiscalía capitalina vuelven a actuar corruptamente, como lo hicieron el 15 de mayo del año pasado, cuando irrumpieron en las oficinas de Black Wallstreet Capital bajo el argumento de que se acopiaban armas largas y droga, para robarse 17 millones de pesos y 4 millones de dólares en efectivo.

Antes en esa intermediaria financiera y ahora en la empresa de salud, el modus operandi es el mismo: los dizque servidores públicos basan su autoritario accionar con versiones inverosímiles de efectivos de la Policía de Investigación.

En el caso de CBH+ la cosa no es tan diferente: en diciembre le contamos aquí la historia de Samantha Bárcenas y Adrián Cervantes, un matrimonio que se terminó divorciando, pero que mantuvieron una relación de negocios.

(Créditos: El Heraldo de México)

Él, miembro de la familia Cervantes, dueños de Vitalmex, proveedores históricos del ISSSTE y el IMSS de servicios de anestesia, que se independizó y fundó Casa Plarre y Biossmann.

Ella, su socia y co fundadora de Biossmann, empresa cuyas acciones transmitió a la hija de ambos para fundar años más tarde, precisamente, la razón social CBH+ Especialistas en Innovación Médica.

Cuando ella ganó este contrato él buscó por todos los medios quitárselo, primero por las buenas, intentando una sociedad, pero como aquélla no cedió, lo intentó por las malas, al grado de que un juez le decretó medidas de restricción.

A las tres de la madrugada del miércoles 24 de abril una veintena de personas de la Fiscalía llegó a catear sus oficinas de la colonia San José Insurgentes, alcaldía Benito Juárez, en atención a una supuesta denuncia anónima.

Lo inaudito es que se acusó a este proveedor del organismo que dirige Zoé Robledo de delitos contra la salud, en la modalidad, ni más ni menos, que de narcomenudeo, tema en todo caso del fuero federal.

(Créditos: El Heraldo de México)

Pero aunque la empresa de Bárcenas no comercializa ningún tipo de sustancias, en la carpeta de investigación FIBJ/UAT-BJ-1/UI/-1S/D/635/02-2024, oootra vez se da vista a una narración de un miembro la policía.

Dice que el 11 de abril en el domicilio de Mercaderes número 20 se percató que descargaban diversas cajas y refiere que los tripulantes de camiones van al piso número 7.

“Observa que al estar descargando los camiones uno de los tripulantes recarga en un arbusto un refresco y una bolsa así que cuando se retiran recogen la bolsa y se percatan que se encontraba una ampolleta la cual embalan y la envían al laboratorio y el resultado del contenido resultó ser fentanilo.”

Este proceder no sucedería si no fuera con el contubernio de autoridades del Poder Judicial: basta ver el juez que ordenó los dos cateos, sobre quien pesan múltiples denuncias.

Estamos en época electoral y estas acciones no dejan bien parado al Gobierno de la CDMX, ya que la Fiscalía está secuestrada por un grupo que opera políticamente.

El quid es el contrato multimillonario del IMSS que se busca arrebatar a CBH+ con el cuento del fentanilo.

(Créditos: El Heraldo de México)

TRAS EL CONFLICTO con Ecuador, luego de que la policía allanara la embajada mexicana para apresar al ex vicepresidente Jorge Glas, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador recurrió a acciones en el exterior para manifestar su descontento por lo que considera una violación a la soberanía y al derecho internacional. Apenas la semana pasada el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y su subsecretario, Gabriel Yorio, se opusieron a que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, mejor conocido como CAF y que preside Sergio Díaz-Granados, le otorgara una línea de crédito por 800 millones de dólares a la nación que gobierna Daniel Noboa. Por cierto, a la postura de México se sumó también la de Brasil, que gobierna Luiz Inácio Lula da Silva.

(Créditos: El Heraldo de México)

EN UN LLAMADO ayer al Presidente Andrés Manuel López Obrador, Las Empresas Globales advirtieron que con la Reforma a la Ley de Amparo aprobada la semana pasada con los votos mayoritarios de Morena y partidos satélites, se va en detrimento del objetivo de brindar condiciones óptimas para la atracción de nuevas inversiones y el establecimiento de nuevas empresas en el país, pues se debilitan las estructuras legales que les permiten defenderse ante actos que pudieran considerarse como violatorios de sus derechos. Hablamos del gremio que preside Alberto de la Fuente, que agrupa a las 60 empresas transnacionales más importantes del país y que significan 40% de la inversión extranjera directa y la generación de 10% del Producto Interno Bruto de México.

(Créditos: El Heraldo de México)

DONDE YA HAY problemas es en Corporación Mexicana de Restaurantes. ¿Se acuerda que en agosto de 2019 la familia Vargas anunció la compra de 100% de Sushi Itto, la exitosa cadena de restaurantes que fundó el desaparecido Alberto Romano en 1996? Introdujo con gran tino la comida japonesa a México, tropicalizándola con ingredientes como chiles toreados. Además de los 140 restaurantes, 42 propios y el resto franquicias, la compañía que capitanea Joaquín Vargas Mier y Terán adquirió Novalimentos, que posee 10 centros de distribución. El caso es que a 4 años de cerrada la transacción surgen diferencias con los herederos de Romano, a los que se les pagó en efectivo y con acciones de CMR.

(Créditos: El Heraldo de México)

Y HABLANDO DE problemas, como si ya no tuviera suficientes, la nueva Mexicana ahora batalla para conseguir antes de septiembre otro Boeing 737 para no quedarse solo con dos de los tres que le aportó la Secretaría de la Defensa Nacional, que comanda el general Luis Cresencio Sandoval. Resulta que uno de ellos está por ser retirado porque requiere los servicios de mantenimiento mayor. Rápidamente, para no alterar la hoja de ruta, el nuevo encargado de la aerolínea estatal, el general Leobardo Ávila, se apresuró a fichar a otro bróker que ya no es SAT Aero Holdings, la de Félix Sánchez y Luis Evia, para que le arrienden uno. Ya identificaron un Boeing 737-700, es decir: de la antigua generación.

(Créditos: El Heraldo de México)

EVEREST WINE SPIRITS, la segunda empresa más importante de La Europea, recién fue admitida también a trámite de concurso mercantil por el Juez Segundo Especializado en Materia Concursal, Saúl Martínez Lira. Estamos hablando de la compañía que se encarga de importar el catálogo de bebidas que componen la oferta de la empresa que dirige José Ramón Ruiz. Éste busca por todos los medios blindarse de los bancos acreedores, que como le informé hace unos días, pese y a las medidas cautelares obtenidas, ya iniciaron el embargo de cuentas. Los más agresivos han sido hasta ahora Bx+ de Antonio del Valle y BBVA que preside Eduardo Osuna. Pero también figuran Citibanamex, Santander y Sabadell.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

EEZ