En entredicho la eficacia de la ONU

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se encuentra prácticamente secuestrada por su Consejo de Seguridad, ya que cualquiera de sus cinco miembros permanentes tienen la facultad de vetar las resoluciones que no les convengan.

El 22 de marzo Rusia y China vetaron la resolución propuesta por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU, consistente en un alto al fuego inmediato en Gaza, al señalar que era un texto hipócrita y ambiguo.

Como era natural, Hamas celebró el veto, argumentando que el texto contiene una redacción engañosa que da legitimidad al exterminio contra la población de la franja.

El proyecto de Estados Unidos que subraya la necesidad de un alto al fuego inmediato y duradero recibió 11 votos a favor de los 15 miembros integrantes del Consejo. Los tres que votaron en contra fueron Rusia, China y Argelia, con la abstención de Guyana.

Incluso, el embajador chino Zhang Jun comentó que, si Estados Unidos se tomara en serio el alto al fuego, no habría vetado una y otra vez múltiples resoluciones del Consejo.

Lo que es un hecho es que la ONU se mueve por una serie de intereses políticos que en muchas ocasiones no se hace pensando en los pueblos, sino en lo que les conviene y en los egos de los dirigentes de los diferentes Estados. Por otra parte, es evidente que este derecho de veto de cualquiera de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad hace muy difícil que transiten resoluciones que no sean a modo para sus miembros y, por lo tanto, la consecuencia es que no opera eficazmente el organismo internacional con sede en New York.

Esto no es nada nuevo, Estados Unidos siempre se maneja con una doble moral, por ejemplo, persigue y señala a los narcotraficantes fuera de su territorio, pero dentro del mismo no puede acabar con el consumo desmedido y, al parecer, fuera de control en algunos Estados de la nación norteamericana.

Fiel a esa costumbre de señalar hacia fuera, el secretario de Estado estadunidense, Antony Blinken, tachó de cínico el veto de Pekín y Moscú, pues según él, la resolución pretendía mostrar a la comunidad internacional la urgencia de alcanzar un alto al fuego.

Es evidente que se debe fortalecer a la ONU, ya que los principios y propósitos enunciados en la Carta de la organización siguen siendo tan validos hoy como lo eran en 1945, solo hay que ponerlos en práctica.

Todos los Estados miembros de la ONU reconocen que el Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad primordial del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, por eso habrá que ser creativos para que dicho órgano pueda cumplir con

sus obligaciones y que sus decisiones inspiren respeto a nivel mundial.

El Consejo debe ser más representativo y capaz de adoptar medidas de inmediato cuando sea necesario, así que se deberá pensar en retirar el derecho de veto a los cinco miembros permanentes del mismo. Con ello se volvería un órgano más democrático y responsable de su actuación.

El que existan cinco miembros permanentes con derecho de veto, permitirá que se sigan dando en el futuro casos como el de Hamas.

Además de que se vulnera un principio universal: “entre pares no hay imperio”. Este principio de igualdad jurídica está consagrado en el párrafo 2 de la Carta de la ONU, que señala que la organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus miembros.

POR EDUARDO MACÍAS GARRIDO

eduardomacg@icloud.com

@eduardo84888581

MAAZ