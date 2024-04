A mí sí me respetan…

En el colmo de la ignominia hacia los mexicanos (incluyendo a los muchos que lo apoyan), López Obrador dijo que a él en los retenes sí lo respetan y lo dejan pasar…

Pues es obvio ¿no? Faltaría más, y lo anterior por una de dos razones o por las dos: (1) estamos hablando del presidente de la República y (2) con aquello de los ‘abrazos no balazos’, se le ve cada día más como el jefe de los encapuchados. Así que, por una u otra razón, la afirmación que soltó el mandatario resulta de lo más evidente.

Pero también de lo más lamentable, pues al detenernos un momento a analizar el significado de su afirmación disfrazada de simple dicho, en lugar de ser motivo de orgullo, al presidente le debería dar vergüenza. Lo que sería digno de presumir es que no hubiese retenes (independientemente de que estos sean puestos por criminales o por los pobladores de las comunidades para autoprotegerse).

Lo que dijo el titular del Ejecutivo muestra también que finalmente sí está aceptando que los retenes son reales; por lo que, entonces, la candidata oficial sí fue detenida por unos malechores hace unos días. Lo que a su vez confirma una cosa y anula otra: (1) el dispositivo de seguridad de Claudia Sheinbaum se vio rebasado y (2) NO se trató de un montaje del medio de comunicación Latinus como antes acusó López Obrador. Tal vez lo que busca el Ejecutivo federal es que Latinus lo demande judicialmente; ¡y debiera hacerlo! Por injuria, esto es.

Y aunque ello sería lo correcto, quizá a los mexicanos no nos convenga que los costos de la monserga de tener que defender en tribunales a López Obrador recaigan en la Hacienda pública (nuestros impuestos) y le den una nueva oportunidad a este señor para hacerse la víctima perfecta como tanto le encanta.

Pero más allá de que Latinus lo demande o no, ¿qué tal una disculpa para dicho medio? O, como dice Xóchitl Gálvez, ¿eso no ocurrirá? Considero que, a estas alturas, tampoco bastaría…

Si bien sería un buen punto de partida para reconstruir un país destruido por la mentira de, y alentada por, su cabeza. La falsedad que el propio López Obrador ha dejado al descubierto permitiría suponer algo adicional: que a él ya no lo cuida el “pueblo bueno”; es monitoreado ¿y protegido? por grupos criminales en el país…

Existe una sutil diferencia entre vigilar y cuidar, la misma que hay entre alertar y custodiar. Efectivamente, hace poco más de un año ya NO usa vuelos comerciales. México es territorio tomado, oteado por “halcones” y donde la única ‘normatividad’ que rige es la ley del más fuerte.

Además de su mentira, lo que ya sabemos que no se trató de un montaje de Latinus, muestra una vez más que, para él, Claudia solo es un accesorio. Si gana, la utilizará para seguir gobernando desde donde sea que se recluya (Ciro Gómez Leyva apuesta que será en su rancho o, bien, en Cuba). Y si no así, perpetuándose en el poder aduciendo que fueron elecciones donde el voto popular no quedó claro.

Cuando el presidente no se respeta ni a sí mismo ni a la investidura presidencial, las palabras “A mí sí me respetan” no significan nada. Este sexenio termina habiendo sido testigos de que Andrés Manuel nunca quiso ni supo gobernar, ya no se diga unir al pueblo mexicano o combatir al crimen organizado.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADORA

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

MAAZ