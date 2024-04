Mañana: Segunda llamada

El tiempo transcurre inexorablemente y estamos muy cerca ya, del 2 de junio, en que habrán de celebrarse los comicios más importantes de la historia contemporánea de México.

Mañana domingo se celebrará el Segundo Debate y, según las encuestas, las agujas no se han movido.

Por eso, para Xóchitl Gálvez es fundamental abordar tres conceptos esenciales: Primero, que la opinión de que “este arroz ya se coció”, no es verdad, y que si salen a votar la mayor parte de los ciudadanos, pueden cambiar las tendencias; Segundo, no puede dejar de mencionar la grave crisis de seguridad que vive el país, 184,000 muertos, más de 40,000 desaparecidos y 700,000 muertos por COVID, obligan a la candidata de la Oposición a no quitar el dedo del renglón en este tema toral para la sociedad; y, Tercero, la Democracia está en peligro, pues si se pierden los contrapesos constitucionales –que deben existir entre los Poderes de la Unión y los Organismos Constitucionales Autónomos— el resultado será la concentración absoluta del poder en el titular del Ejecutivo Federal, que podrá controlar –a su antojo— todos los poderes, sin darle oportunidad a la Oposición de tener la participación que exige una auténtica Democracia.

Más allá de estos temas del Debate, la candidata de la Oposición debe explicar con claridad: qué es una “Alianza de Partidos”, qué es una “Alianza Parlamentaria” y, sobre todo, explicar por qué tres Partidos –tan distintos— pueden formar un Gobierno de Coalición, previsto en los artículos 76, fracción II y 89, fracción XVII de la Carta Magna. No olvidemos que la Reforma del Estado, la planteó su colaborador Manlio Fabio Beltrones; escribió sobre ella Miguel Ángel Mancera; conoce el tema Santiago Creel; y lo ha abordado tangencialmente Enrique de la Madrid.

Candidata Xóchitl Gálvez: siéntese a platicar con sus colaboradores; no abjure de los Partidos; sola no gana; e incorpore la gran corriente ciudadana, gracias a la cual ha llegado a la candidatura presidencial.

Por otra parte, la candidata Oficial, Claudia Sheinbaum, tendrá que mantener una actitud de mesura y de objetividad y, seguramente en este Segundo Debate, defenderá los logros del Presidente López Obrador, quien se quejó –en el Debate anterior— de que no se le defendió adecuadamente.

Máynez aprovechará su candidatura como el único miembro del sexo masculino y la circunstancia de que su Partido sólo ha llegado al poder en Nuevo León y en Jalisco; por ello, lo que haga le permitirá mejorar un poco, aun cuando todos entendemos que no está en la pelea real para obtener la presidencia.

El Debate no definirá, pero si influirá; todavía hay mucho camino que recorrer, pero es urgente las definiciones para que la ciudadanía vote en libertad y conciencia.

POR ALFREDO RÍOS CAMARENA

CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM

PRESIDENTE DEL FRENTE UNIVERSITARIO LATINOAMERICANO (1958-1962)

VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA

MAAZ