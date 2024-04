Morena se rebela en Campeche por la crisis en seguridad

Las cosas se le están saliendo de control a la gobernadora Layda Sansores. Los elementos de la policía que han sido amenazados y amedrentados por ella misma y su secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz, no sólo tienen el apoyo de la ciudadanía y la oposición, sino de ciertos morenistas.

Este miércoles llegó hasta la Cámara de Diputados una comitiva de elementos policiacos de ese estado, acompañados por el diputado morenista campechano José Luis Flores Pacheco, quien les dio todas las facilidades para denunciar la situación por la que atraviesan, únicamente por exigir que sean dotados de las herramientas para llevar a cabo su trabajo y de mejores condiciones salariales, lo cual ha sido rechazado por la mandataria morenista quien, además, ha defendido a capa y espada a su secretaria de Seguridad, a pesar de la exigencia para que renuncie, a la cual se han sumado los campechanos.

Campeche está metido en un brete y la gobernadora lo sabe, pero quienes la conocen y están de cerca me dicen que no le importa, que en privado (y en público) se ríe y se burla de sus elementos y que lo suyo, lo suyo, es la bailada y su relación personal que presume con su amigo, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Así que los campechanos no son parte de sus preocupaciones ni tampoco le quitan el sueño. “A mí nadie me dice qué hacer”, presume Sansores; incluso comenta: “yo soy la gobernadora y la que manda”, “que se vayan a donde quieran, me faltan todavía tres años y que se agarren”, así habla con sus cercanos.

Este jueves, la comitiva de policías que llegó a la Ciudad de México para ser escuchada en San Lázaro estará en el Senado de la República alrededor del mediodía, acompañados por la oposición encabezada por la legisladora campechana Cecilia Sánchez; habrá sorpresas y denuncias.

Sin embargo, y a pesar de las peticiones y la exigencia para que se vaya la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz, la gobernadora ya les advirtió que ella no se va, los que se van son otros. Veremos qué pasa ante los aprietos en los que Sansores ha metido a su partido en esta elección.

•••

EN CORTO: Y ya que estamos en la península, en Yucatán pareciera que a Morena está a punto de estallarle una bomba. A pesar de sus esfuerzos para ganar la gubernatura existen dos factores que podrían impedirlo: la crisis partidista interna local y su vecina, la gobernadora Layda Sansores.

Los morenistas yucatecos fundadores han mostrado su inconformidad por la designación de personajes provenientes de otros partidos políticos como candidatos, como sucedió con el expanista Rommel Pacheco, quien contiende por la capital del estado. Además, los yucatecos dicen que lo que menos quieren es campechanizarse.

Gracias Layda, dicen en la oposición yucateca.

Nos vemos a las 8, por el 8

POR SOFÍA GARCÍA

@SOFIGARCIAMX

PAL