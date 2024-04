El plan hídrico de Claudia Sheinbaum

Ya pasamos la mitad de la campaña y Claudia Sheinbaum sigue ampliando su ventaja en la carrera presidencial. Las tendencias actuales sugieren que la derrota de Xóchitl Gálvez es inevitable, por lo que Claudia Sheinbaum se convertirá en la primera presidenta de México. Sin embargo, al asumir la Presidencia, se encontrará con desafíos que demandarán su total atención, siendo el tema del agua uno de los más importantes. México requiere agua, no sólo para dar solución a la actual sequía en la que se encuentra gran parte de nuestro país, sino para el futuro. La sequía en la que se encuentra nuestro territorio se ha visto exacerbada por el cambio climático y empeorará de no tomar las medidas adecuadas. De hecho, la Organización Meteorológica Mundial confirmó que 2023 fue el año más caluroso de la historia, por lo que es necesario tomar atención, ya que la escasez de agua, producto del cambio climático no es una predicción a futuro, sino una realidad que actualmente nos confronta.

Ante la crisis de agua, nuestro país requiere de un Plan Hídrico, que resuelva la situación actual, pero también para el futuro, para los próximos 30 años. Este plan debe incluir la participación de todos los sectores para cuidar el agua de forma sustentable. El gobierno federal ha hecho un gran esfuerzo en la dirección correcta y eso debe continuar. Se ha hecho inversión en infraestructura a través de 15 proyectos prioritarios, se han llevado a cabo obras para proteger de desastres naturales y se han preservado áreas naturales protegidas. Estos logros son dignos de reconocimiento, pero también deben ser vistos como el punto de partida para un compromiso aún mayor con la preservación y el manejo responsable del agua.

Al respecto, Claudia Sheinbaum ha presentado en distintos foros su plan hídrico. El plan no es fruto de la casualidad, sino del trabajo que han realizado expertos, académicos e investigadores, a través de diálogos por la transformación. El plan hídrico tiene consideraciones para cada región del país, pero fundamentalmente se compone de siete pasos para garantizar disponibilidad y calidad del agua en México. En primer lugar, se enfoca en promover políticas de reúso del agua, reconociendo la importancia de conservar este recurso para reducir la presión sobre fuentes naturales. Además, propone implementar el programa más ambicioso de saneamiento de ríos y cuencas, para restaurar la calidad del agua y proteger la biodiversidad, junto con la restauración ecológica del territorio. Asimismo, busca tecnificar el riego agrícola para mejorar su eficiencia y reducir el uso de agua en este sector, contribuyendo a una producción alimentaria más sostenible.

Otro aspecto crucial del plan es la revisión de las concesiones de agua, con el fin de garantizar un uso responsable del recurso y eliminar la corrupción. Además, se propone impulsar cambios a la Ley de Aguas nacionales para fortalecer la protección de recursos hídricos y mejorar su manejo. También busca priorizar el uso de agua tratada para la industria, con el objetivo de reducir la demanda sobre fuentes de agua dulce y reducir contaminación. Finalmente, se plantea la construcción de obras estratégicas e inversión en infraestructura hídrica para asegurar un suministro adecuado de agua y mejorar su disponibilidad en el país. Sin duda, el agua es un recurso que exige nuestra atención y acción inmediata. El plan de Claudia Sheinbaum representa la mejor propuesta para dar solución a la crisis hídrica que enfrentamos y para asegurar un futuro con agua, ofreciendo un camino donde el vital líquido sea un derecho para todos. Si queremos asegurar a las generaciones futuras un país próspero y sostenible, es crucial actuar con visión y determinación para garantizar el acceso al agua en el futuro.

POR ARTURO ÁVILA ANAYA

ANALISTA POLÍTICO, EXPERTO EN SEGURIDAD NACIONAL HARVARD

ARTUROAVILAANAYA@GMAIL.COM

@ARTUROAVILA_MX

