Celebridades en defensa de mujeres

“¿Ya viste que se hizo en la cara? También está más buena”. En los últimos días se han escuchado declaraciones de mujeres que están en el medio del espectáculo defendiendo a otras mujeres de comentarios y discursos machistas. Después de haber sido abordadas por la prensa, las preguntas y solicitudes de ciertos periodistas respecto a la apariencia de algunas celebridades como Madonna, destacaron en días pasados.

La cantante Pink declaró ante un entrevistador que le preguntó que opinaba de la cara de Madonna por las operaciones que se había hecho, ella respondió: “¿y me preguntas qué pienso de la cara de Madonna?, eso NO es progreso. No deberíamos estar hablando de la cara de Madonna, deberíamos estar hablando de todo lo que hizo esa mujer por el resto de nosotras que venimos después, eso que dices no es progreso”.

La actriz Hannah Waddingham, bajaba las escaleras de los Laurence Olivier Awards y posaba para los fotógrafos, cuando uno de ellos le pidió si podia enseñar una pierna, su respuesta fue: “Eso nunca se lo dirías a un hombre, no seas idiota o me voy, no me vuelvas a pedir que te enseñe una pierna. NO!”

La cosificación de las mujeres ha sido una característica del machismo, la estereotipación de cierto estilo de cuerpo e imagen, nos ha dañado a lo largo de nuestra vida. Creando inseguridades ya que la mayoría de las mujeres no cumplimos con ese estereotipo.

En los años 90´s, creció una generación donde la exigencia y el modelo de belleza de las mujeres era llegar a medir la famosa talla 0, medidas que se modificaron en la industria de la moda, incitando a tener un físico delgado y sin forma. Gracias a esta “moda” se produjeron trastornos alimenticios en muchísimas mujeres, matando a muchas de ellas.

En México 25 % de adolescentes padece un trastorno alimenticio (TCA), la mayoría de los casos asociado con algún problema mental, y menos del 10% de los afectados está en tratamiento, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud publicados por la UNAM en junio de 2023.

La publicidad y el medio del espectáculo también es FEMINICIDA, porque orilla a las mujeres a cumplir estándares que muchas veces son imposibles, dañandolas y en muchas casos MATANDOLAS.

Como dijo Pink: ¡ESAS PREGUNTAS NO SON UN PROGRESO!. Una respuesta tan contundente debe empoderarnos para callar a los misóginos, levantar la voz y hacerlos quedar en ridículo. Esto debe ser nuestra bandera de defensa: hacerlos quedar como lo que son VIOLENTADORES.

POR BRENDA BORUNDA

¿Y SI EXPONEMOS LA VIOLENCIA DE GÉNERO?

@BRENDABORUNDA

