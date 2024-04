Que no nos cambien las reglas: ABM

ACAPULCO. Hablé ayer con el presidente de la Asociación de Bancos de México, Julio Carranza. Le pregunté cuál es la petición más importante que tendrán para el nuevo gobierno. Me respondió que lo que más quieren es que no les cambien las reglas del juego y que, así como el presidente Andrés Manuel López Obrador les aseguró en una Convención Bancaria hace seis años que no cambiaría la regulación, pedirán lo mismo al siguiente gobierno.

Hoy se sabrá si las candidatas Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum les conceden ese deseo. Lo más probable es que sí lo hagan, y que se comprometerán a respetar el Estado de derecho y a no alterar la regulación bancaria. De Gálvez se sabe que colaboraría fuertemente con el sector privado; y de Sheinbaum se ha escuchado mucho estos días sobre su cercanía con empresarios. De hecho, si Sheinbaum emula a AMLO para continuar la Transformación, como ha propuesto, no tendría razón alguna para modificarles las reglas del juego.

Entre los banqueros se respira un aire de confianza electoral. La tranquilidad que les dejó el gobierno de AMLO para hacer su trabajo sin intromisiones alentó lo que hoy se observa en la industria: intensa competencia y mucha innovación.

En este centro de congresos es notorio, por ejemplo, el stand de Visa, que encabeza Luz Adriana Ramírez. Ahí se demuestran, con gran despliegue visual, las capacidades de última generación para impulsar los pagos sin contacto, que serán norma este año. De hecho hasta el momento se registra una tasa de adopción de 6 por ciento con esta modalidad y, de acuerdo con Visa, cuando se rebasa 5 por ciento de adopción inicia una veloz espiral que permite la masificación.

“Hay mucha competencia entre los bancos actualmente”, me dice una persona del sector. La llegada de las fintechs y el advenimiento de nuevos bancos a partir de este año (como NuBank y Plata) está imprimiendo un dinamismo no visto con anterioridad, con férrea competencia a través de nuevos productos, servicios y precios.

La columna vertebral de la economía mexicana tiene como médula ósea al sistema bancario, que permanece saludable.

Por eso los banqueros tienen razón: el gobierno debe dejarlos en paz y, aunque la tentación para meterse con ellos pudiera ser grande, nada sería más perjudicial que alterar las condiciones bajo las que opera la banca en el país. Y ya vimos cómo se las está gastando Morena con las afores, así que el riesgo siempre es latente y no es menor.

JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ

Muy satisfecho se ve el presidente de Mundo Imperial Juan Antonio Hernández con la rehabilitación del hotel Palacio Mundo Imperial y el centro de congresos adyacente. La rehabilitación de este espacio de hospedaje y de trabajo es total y su funcionalidad es completa. “No necesitas salir a ningún lugar”, me dice. Y tiene razón.

