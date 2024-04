Los banqueros y la desaceleración

Probablemente no haya mayor desafío para la Convención Bancaria, que iniciará en Acapulco mañana, que dilucidar cómo apuntalar el consumo y el crecimiento del Producto Interno Bruto para no caer en una desaceleración profunda. El riesgo no es menor.

El hecho de que, a pesar del año electoral y con el nearshoring desplegándose por todo el país, el consumo esté desacelerándose y las revisiones a los pronósticos de crecimiento vayan una tras otra a la baja, es preocupante. ¿Cómo estaríamos sin nearshoring? Cuidado.

Ahora que el Fondo Monetario Internacional se ha sumado a la revisión a la baja de los pronósticos del PIB llegó el momento de sacudir a las autoridades financieras, a Rogelio Ramírez de la O y Raquel Buenrostro, así como a las candidatas a la presidencia líderes, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, para que se apuntalen urgentemente el consumo y el crecimiento. Hay datos preocupantes.

En su Reporte Mensual de Banca y Sistema Financiero, el banco BBVA reporta que “los saldos vigentes de crédito al consumo registraron en febrero un crecimiento de 11.1 por ciento real anual (15.9 por ciento nominal), acumulando cinco meses de desaceleración en términos reales”. El consumo sí crece, pero se está desacelerando.

Hasta el momento la Secretaría de Hacienda mantiene su optimismo al respecto. En los Precriterios 2025, recientemente publicados, la institución que comanda Rogelio Ramírez de la O sentenció que: “El consumo de los hogares seguirá con un desempeño positivo. En primer lugar, por cambios en la legislación laboral que favorecieron el aumento de los ingresos y las prestaciones de los trabajadores.

En segundo lugar, por el gasto social, tanto por su cobertura como por sus montos…” En consecuencia, Hacienda mantiene también su optimismo respecto del rango de crecimiento del PIB, que sostiene entre 2.5 por ciento y 3.5 por ciento para este año (no obstante, para el próximo año sí lo recorta en medio punto porcentual). Pero no todo mundo piensa como Hacienda.

Los economistas encuestados por el Banco de México ya prevén que no se logrará siquiera ese 2.5 por ciento, pues en la más reciente encuesta estiman un crecimiento de sólo 2.3 por ciento. Y esta vez podrían tener razón, porque el crédito al consumo sí se está desacelerando.

La gran pregunta es, entonces, qué tan velozmente estará ocurriendo la desaceleración durante estos meses. De acuerdo con lo que dice BBVA, la desaceleración inició, porque el crédito ya lo está reflejando.

El banco apuntó que en febrero “los segmentos de tarjetas de crédito y crédito de nómina (38 y 25.2 por ciento de la cartera de consumo, respectivamente), registraron crecimientos reales de 12 y 6.3 por ciento, por debajo de los observados en enero.”

