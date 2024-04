Por un mejor futuro, en compañía del boxeo

Me encuentro en Londres, Inglaterra, para participar en una conferencia de prensa, con una serie impresionante de noticias para el mundo del boxeo. Estando por acá, surgió la noticia de ataques con drones, y la alerta mundial que esto emitió, el cierre de espacios aéreos y la gran especulación y nerviosismo que lógicamente esto genera en todos los seres humanos.

Lo único que podemos hacer es rogar a Dios por la paz en el mundo; es increíble que en pleno 2024 estemos viviendo conflictos bélicos como los actuales. Evito mencionar los países, no es necesario.

¿Dónde han quedado los terribles sucesos del pasado? ¿Por qué el ego y sed de poder de algunos pocos, es que ponen al mundo entero a vivir en constante preocupación.

Si todo en la vida fuera como el boxeo otra cosa sería. Subirse al ring con reglas y un réferi presente, para darse con todo, y al final, gane quien gane se le reconoce el triunfo, y los combatientes se abrazan, se reconocen sus virtudes y se hacen amigos por siempre.

Por otro lado, el próximo sábado se va a realizar una de las grandes peleas del año, nuestro campeón mundial de peso superligero, Devin Haney, por fin se enfrenta a su archirrival, Ryan García. Ellos son peleadores modernos, muy activos y populares en redes sociales, y que tienen un largo historial en el boxeo, además de que tienen la misma edad: 25 años. Pelearon seis veces en el terreno amateur (3-3), y han estado a punto de enfrentarse muchas veces, sin embargo, ha llegadoel tiempo, y este sábado 20 de abril, en el Barclays Center, de Nueva York, de Golden Boy Promotions, y televisada por DAZN.

También esta semana estaremos presentando el cinturón conmemorativo 5 de mayo, que será otorgado al ganador de la pelea entre Saúl Canelo Álvarez, y su compatriota Jaime Munguía. Este cinturón es una verdadera belleza, está precioso, y será una presentación espectacular, ¿qué cultura crees que será?

Canelo vs. Munguía es una de las grandes Peleas del Año, así como Saúl regresó el año pasado a pelear en México, tras 12 años de no hacerlo, ahora se va a enfrentar, por fin, a un rival mexicano, pues el último fue Julio César Chávez Jr., en 2017. Experiencia vs. juventud, grandeza vs. esperanza, técnica vs. agresividad, legado vs. gloria, y además, las esquinas juegan un gran rol, pues será Eddy Reynoso vs. Freddie Roach.

Otra mega pelea que está siendo eclipsada por la muy popular antes mencionada, es la batalla entre uno de los mejores de la actualidad, campeón en cuatro divisiones, invicto y campeón indiscutido peso supergallo, Naoya El Monstruo Inoue contra el mexicano, ex campeón en dos divisiones, Luis Pantera Nery. La pelea es tan importante, que se llevará a cabo, en el Tokyo Dome, ante 55 mil aficionados. El último combate en ese grandioso sitio fue en 1990, cuando James Buster Douglas noqueó a Mike Tyson.

Dos semanas después, en Arabia Saudita, Tyson Fury y Oleksandr Usyk pelearán por los cuatro cinturones del peso completo, y muchos otros combates están ya en el calendario de este maravilloso 2024.

Me encantó convivir con Isaac Pitbull Cruz, la semana pasada. Después del Martes de Café fuimos a comer con el campeón y su papá, nos acompañó El Güerito de Tepito, Luis Menéndez, quien es un gran aficionado al boxeo, y apoya de muchas maneras a nuestro deporte.

Pitbull ya cruzó esa delgada línea con el contundente triunfo ante Rolly Romero, su popularidad se multiplicó, ya es un campeón que la gente reconoce, y no exagero en mencionar que todos las personas presentes en el restaurante se tomaron foto con él. Fue entonces que le advertí, que es precisamente ahora.

Anécdota de hoy

Mi papá siempre procuró hablar con los peleadores que llegaban a la gloria, tras conquistar un campeonato mundial. Su máxima preocupación fue ver que esos guerreros del ring, héroes del mundo, ídolos por sus proezas, terminaran viviendo en la miseria, dando lástima y arrastrando su dignidad.

Después de la pelea que Mantequilla Nápoles sostuvo con Carlos Monzón en la que ganó una fortuna, don José se lo encontró en el hipódromo, elegantemente vestido con uno de los mil trajes que tenía en su vestidor, bebiendo con compañía de lujo y apostando a las carreras. Días después, mi papá lo citó para platicar, y al pedirle cuidar su dinero, ahorrar e invertir, ofreciéndole guía y ayuda, la respuesta del gran campeón fue:

“Don Pepe, compadre. Yo nací en la pobreza, fui bolerito de niño, hoy, soy el rey del mundo, tengo todo lo que siempre soñé, y así viviré aunque después regrese a ser bolero". Efectivamente, el campeón, quien el sábado hubiera cumplido 84 años, murió prácticamente en la miseria.

POR MAURICIO SULAIMÁN

PRESIDENTE DEL CMB

@WBCMORO

EEZ