Refranes [II]

Don Artemio de Valle-Arizpe, Cronista de la Ciudad, escribió un buen número de libros, entre ellos Sala de Tapices, donde está contenido el texto Quien bien te quiere…te hará herrar, El pan comido y la compañía deshecha, dice un refrán por los ingratos que después de haber logrado el beneficio, se olvidan por entero de él, no hacen caso y se apartan de quienes los favorecieron”, más aún, sentencia, “Delitos de amor, dignos son de perdón.

Don Abundio le dice a su amigo Filogonio, préstame unos centavos, ando bien bruja, a lo que don Filo, le contesta, uy compadre, ando en la quinta chilla y para acabarla de amolar, llegaron unos parientes de mi esposa, don Abundio, soltó la risa, pues ahora si como dicen, éramos muchos y parió la abuela, además tengo que ir al médico pues me duele la espalda, no le digo compadre, a árbol viejo no le faltan iguanas.

Dice el doctor Eduardo Cesarman, acerca de los refranes, “No son recetas para arreglar el mundo. No llevan alientos revolucionarios. Tan solo lo que es. Ni optimismo, ni retórica. Más un modo de pensar y de sentir que de decir”; “A amistades que son ciertas las puertas abiertas; A confesión de parte, relevo de pruebas”

Apuleyo invita a comer a su vecino Florentino, este último le expresa, que aceptará en otra ocasión pues tiene un compromiso, está bien amigo, ahora si como dicen, a comer y a la cama una vez se llama o bien, a comer y a misa cantada, a la primera llamada.

Don Darío Rubio y su texto Refranes, Proverbios y dichos y dicharachos mexicanos, señala “La paremiología mexicana es un tesoro exclusivamente nuestro. Refranes que ha hecho el pueblo, así los usa y así los aplica…su abundancia en voces de doble sentido expresadas en un lenguaje atrevido… (si) dejara de ser atrevido, altivo, picaresco, perdería lo que le distingue de los demás pueblos del habla española”, A la que te de jalón, derechito pa´l colchón”; “Con la que entienda de atole y metate, con esa cásate”; buena pa´l petate y mala pál metate, Humo, gotera y mujer vocinglera de su casa el marido echa fuera.

El escritor Juan Rulfo, narra en su texto, El Gallo de Oro, el reencuentro de Bernarda Cutiño “La Caponera” y Dionisio Pinzón, se entabla el siguiente diálogo, ¡De que el temporal es bueno, hasta los troncos retoñan!, -le dijo ella. Y añadió-; Creí que ya no te volvería a ver, gallero. En otro párrafo, el autor de Pedro Páramo, expresa, árbol que no enraiza no crece…

Los refranes son un arcoíris de expresiones populares, que el mexicano en toda ocasión hace uso, Después de viejo viruela, en boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso, Como no me he casado, seguro que con mi media naranja hicieron jugo, y como dice don Silverio Martínez Cisneros, No me arrastren todavía que estoy vivo, y agrega, ahí está mi arpa, ya no toco o aquí el más calvo se hace trenzas y bien andando y orinando, pues también caminando se hacen hoyos.

POR RUBÉN MARTÍNEZ CISNEROS

COLABORADOR

MAAZ