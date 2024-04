La doble moral de la Liga MX

Desde la Liga MX presumieron la cuarta reunión de “Futbol Seguro”, en la que participó el flamante presidente del organismo, además de representantes de los equipos de la Liga MX, y la Liga de Expansión MX, sin olvidar a representantes de las autoridades de las sedes de estas competencias.

¿Una cuarta reunión? ¿Y en qué se ha avanzado que no sea en el nivel de violencia en los estadios o producto del futbol? Seguramente les presentaron muy bien detallados archivos de Power Point con datos y números de que todo es maravilloso y cómo han logrado controlar el tema, después de aquel negro marzo en La Corregidora de Querétaro.

Un acto lleno de demagogia, en el que entre ellos mismos se venden y compran una realidad totalmente diferente a la que se vive en los estadios de la Liga MX, de la misma Expansión, y además en sus alrededores, que aunque no quieran aceptarlo, existe. Peor todavía, la manera en que el presidente de la Liga MX quiere hacernos creer su verdad en el tema de la violencia, y una versión tan ridícula como el hecho de que sientan que la competición mexicana puede estar entre las cinco mejores del mundo.

Este ejecutivo, que sigue portándose más como político que como lo que necesita el futbol de nuestro país, ha tirado una de las peores declaraciones que hemos escuchado en mucho tiempo, y vaya que se esfuerzan estos personajes en superarse constantemente. Se le ocurrió decir que la Liga solamente es responsable de los actos de violencia que haya dentro de los estadios del futbol mexicano, y no de lo que pase afuera. Es decir, se deslindó de lo que pase afuera de los inmuebles que son recintos de su negocio, del futbol, así como de los actos que se generan a partir de su negocio, del futbol.

En verdad que manejan una doble moral increíble, mientras navegan con una manera de correctitos, con la que quieren dar lecciones y con la que van sobre sus críticos cuando se sienten muy apretados por sus errores. Porque no es posible que este señor salga con ese discurso cuando hemos visto escenarios terribles en el entorno del futbol y que si no hubiera habido un partido de la liga MX, no hubieran ocurrido, como el fallecimiento de una aficionada de Monterrey en Torreón.

Y así ha habido más episodios de violencia que afortunadamente no han tenido consecuencias mortales, pero que han dejado heridos, y algunas otras consecuencias, tanto adentro como afuera. Pero estos señores no hacen nada en ninguno de los casos y se limitan a contar a las personas que sacan de los estadios sin que haya un verdadero castigo (producto de una denuncia), para inflar sus cifras cuando quieran dar a conocer sus famosos informes de los “avances que han tenido en materia de seguridad”. Hoy en día, ir a un estadio de futbol sigue siendo un riesgo para todos.

Claro que hay quien lo disfruta. Todos deberíamos tener la seguridad de que no nos pasará nada por apoyar al equipo de preferencia, pero eso no sucede en México y en la Liga MX, en donde siempre hacen que trabajan y no cambia nada.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

EEZ