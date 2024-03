La IA en las campañas políticas

Cuando le preguntaron al historiador Eric Hobsbawm sobre el poder de la ciencia y sus consecuencias, él respondió con las siguientes palabras, no ajenas al pensamiento o los miedos contemporáneos que hay del desarrollo tecnológico: "Si existiera alguna garantía de que las personas que manejan el progreso saben qué hacer con él, cómo utilizarlo para beneficio de las demás gentes, o cuándo no deben usarlo jamás, estaría menos asustado, pero tal garantía no existe".

Esto lo dijo a finales del siglo veinte, cuando herramientas como ChatGPT o Midjourneyse movían en el terreno de la ciencia ficción, todavía lejos de la realidad.

Ahora el caso es diferente, la inteligencia artificial se encuentra en todas las redes sociales. Es difícil clasificarla de "progreso", al menos en su estado actual. Hay quienes la utilizan para ocio o entretenimiento, otros que la hacen pasar como arte y unos más que le dan usos macabros. La variedad muestra la adaptabilidad de dicha tecnología a diversos intereses. Ciertamente, todavía hace falta una conciencia ética alrededor de la inteligencia artificial.

Por su parte, la política no se quiere quedar atrás, aunque sigue dejando mucho que desear. La candidata a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez, ha publicado spots políticos que claramente fueron hechos con inteligencia artificial. Además, en diciembre de 2023 publicó un video en el que utiliza tal herramienta para crear una "vocería de inteligencia artificial".

Se trata del uso de su imagen para hacer videos como si en realidad fuera ella la que se está grabando. Lo justifica argumentando cuestiones de dinero y que son los tiempos de ahora. Tiene razón, sí es barato e implica menor movilización de recursos. No obstante, al recuperar a Hobsbawm y sus temores con el desarrollo tecnológico, habría que preguntarse sobre las implicaciones.

La guerra de las máquinas llegará con el uso de la IA para atacar a los rivales políticos. Su impacto puede ser significativo en la toma de decisiones y en la formación de la opinión pública.

En un principio puede parecer inocente o hasta innovador. Pero al adentrarse más a fondo hay que observar si esto no sentará un precedente de usos indiscriminados de la inteligencia artificial en la política (probablemente ya se esté usando). También está la cuestión de la calidad.

La verdad es que los videos hechos con esta tecnología se ven, en el mejor de los casos, muy mediocres, consecuencia del nulo esfuerzo detrás de ellos. Si los spots ya eran criticables, ahora solo estarán empeorando. El desarrollo de la inteligencia artificial plantea desafíos éticos y prácticos que deben ser abordados con cautela. Eso sí, no se puede negar su presencia en la actualidad.

POR IGNACIO ANAYA

COLABORADOR

@Ignaciominj

MAAZ