SOS a la violencia de género en línea

En conmemoración al Día Internacional de la Mujer y ante el creciente flagelo de la violencia de género en línea, diversas voces han alzado un llamado urgente hacia la iniciativa privada, la academia y las autoridades para establecer espacios digitales seguros, libres de troleo, acoso y discursos de odio dirigidos a mujeres y niñas.

Claudia Rincón Pérez, fundadora y presidenta de Soluciones Tecnológicas Especializadas y Factoría IT, advirtió que en un mundo cada vez más digitalizado, la violencia en línea se ha convertido en una extensión de las desigualdades de género en el mundo real, al impactar desproporcionadamente a mujeres y niñas.

Los datos son contundentes. Según estudios de organismos como ONU Mujeres, liderado por Sima Bahous, entre 16 por ciento y 58 por ciento de mujeres y niñas han sufrido violencia en línea en distintas partes del mundo.

En la región de los Estados Árabes, 60 por ciento de las usuarias de internet experimentaron violencia en línea en 2021. Además, en Europa, las mujeres tienen 27 veces más probabilidades de ser acosadas en línea que los hombres.

En México, el Módulo sobre Ciberacoso 2022 del Inegi reveló cifras alarmantes, 34.8 por ciento de las mujeres víctimas de ciberacoso experimentaron insinuaciones o propuestas sexuales, mientras que 33.6 por ciento recibió contenido sexual no solicitado.

La investigación también muestra que tanto mujeres como hombres reportaron contacto mediante identidades falsas, una forma común de ciberacoso. Es por ello que la especialista en operación y desarrollo tecnológico hace hincapié en la necesidad de acciones concretas y efectivas para erradicar la violencia de género en el espacio digital. Destaca la importancia de la integración de las mujeres en el mundo digital y su derecho a una existencia libre de violencia cibernética.

Asimismo, insta a la adopción de estrategias que involucren a los jóvenes, fomenten una mayor rendición de cuentas y la representación femenina en las Tecnologías de la Información y Comunicación, así como la difusión de campañas digitales y el impulso de sinergias multisectoriales.

La lucha por cerrar la brecha digital de género y crear un entorno en línea seguro y equitativo es crucial. Rincón Pérez aplaude iniciativas como las de Generación Igualdad y la Global Partnership for Action on Gender-based Online Harassment and Abuse, enfocadas en multiplicar las inversiones y alcanzar la igualdad de género en el espacio digital.

GRAN INCORPORACIÓN

Quien se suma a la campaña por la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo, es Carlos Alberto Martínez, quien ha sido asesor de la Presidencia de la República en materia económica y financiera, alto funcionario del Banco de México, y ha publicado diversos libros en temas como ética y economía, políticas públicas, historia económica y regulación financiera.

POR: JAIME NÚÑEZ

JAIME_NP@YAHOO.COM

@JANUPI

MAAZ