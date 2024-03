La clave está en los jóvenes

Ninguna encuesta ha logrado descifrar el nivel de participación de los jóvenes. Y mucho menos se sabe las preferencias de este grupo de edad.

Se dice que no están interesados en política, que no acuden al llamado de las concentraciones, que no escuchan noticieros de radio, que nunca prenden el televisor en un canal inteligente, y mucho menos que lean los diarios.

Están siempre enganchados a sus teléfonos. Son esclavos de Tik Tok, Instagram y Threads. Viven fuera de la realidad, y sus relaciones las construyen por WhatsApp. Considero que se les minimiza. En muchas ocasiones están más y mejor enterados que los adultos. Se informan de los sucesos en el momento mismo que suceden, mientras que nosotros, hasta que acudimos a un medio tradicional.

Claro, en esas redes y plataformas están las noticias falsas y la guerra sucia digital, pero ¿por qué damos por hecho que los chavos mexicanos se traguen todas o que no están interesados en el futuro del país?

Estamos equivocadamente empequeñeciendo a un grupo de electores, que se cuentan por millones, y que de salir a votar definirán el triunfo o la derrota de la 4T. En ellos está la conformación del nuevo Congreso. Es decir, los chavos podrían determinar si hay Plan C o no.

Los jóvenes le darán la gubernatura 24 a Morena, o no. Sí, los chavos definirán si recibe la banda presidencial Xóchitl o Claudia.

En ellos está el resultado. Un millón 900 mil tendrán 18 años. 2 millones 133 mil, 19 años. 11 millones 303 mil tendrán el día de la elección entre 20 y 24 años. Entre 25 y 29 años aparecen 11 millones 125 mil jóvenes electores en la lista nominal. Es decir, si súmanos los rangos de edad de 18 a 29 años, 26 millones 461 mil almas jóvenes.

En ellos está el triunfo o la derrota de los partidos, candidaturas comunes o coaliciones electorales. Para ser más claros. El futuro del país está en sus manos.

Ni Gálvez, ni Álvarez Maynez, ni Sheinbaum les están hablando en sus spots. No los pelan. No los atienden. No les ofrecen nada. Ni los ven, ni los oyen. Un tercio de la lista nominal está completamente olvidada, pero en ellos está el resultado del 2 de junio.

•••

COLOFÓN: + La cicatriz aún no cierra. Lilly, Ruiz Massieu, De Hoyos, De la Madrid, Creel, Beatriz Paredes y Mancera no son tomados en cuenta para nada.

+¿Usted cree que la gente que irá a votar tiene definido ya su voto? Claro, a estas alturas ya no hay ni “indefinidos” ni “switches”.

+El 73 % de los estadounidenses considera que Biden es demasiado mayor (81 años) para otro periodo, según el NY Times. Aunque Trump entraría de nuevo a la Casa Blanca de 78.

POR GUSTAVO RENTERÍA

COLABORADOR

GUSTAVO@GUSARTELECOM.COM.MX

@GUSTAVORENTERIA

PAL