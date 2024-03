CDMX, la moneda está en el aire

La CDMX es el centro de la batalla electoral. En corto, tanto los equipos de Clara Brugada, como de Santiago Taboada, reconocen que la moneda está en el aire. Cualquier cosa puede pasar.



Si bien las encuestas la ponen a ella a la cabeza, ni en su equipo ven una contienda sencilla. Al contrario. Es más, hay más optimismo entre los cercanos a Taboada, porque ha venido remontando y estaría, según sus propios números, a cinco puntos de diferencia. Y la campaña apenas inició. “Caballo que alcanza gana”, repite el exalcalde en Benito Juárez.



Parte de los argumentos que suman a la confianza, se recargan en la elección de 2021, cuando PAN-PRI-PRD sacó 90 mil votos más que Morena-Verde-PT en la CDMX (elección para el Congreso): 1 millón 820 mil de la oposición, frente a 1 millón 730 mil de la 4T.



No solo obtuvieron más votos a nivel Ciudad, sino que, en una elección intermedia, donde pesan más las estructuras, el partido en el gobierno perdió la mayoría de las alcaldías (9), con una participación que apenas alcanzó el 52%, muy por debajo de la que podría darse este 2024, considerando que en 2018 salió a votar 70% del padrón electoral, y en 2012 y 2006, 67%.



Una elevada participación resta potencia al voto clientelar, y pesan menos las estructuras aceitadas desde el gobierno. Por eso en el equipo de Taboada ven ganable la jefatura de gobierno, y por eso también la elección en alcaldías adquiere mayor relevancia.



Hay alcaldías simbólicas, por su tamaño y/o peso económico, donde se centra la batalla: Iztapalapa, por su magnitud y porque viene de ser gobernada por Brugada; GAM, que estará reñida y, ante la disputa interna en Morena, entre el candidato y el actual alcalde, puede complicarse para la 4T (en 2021 la diferencia entre primero y segundo lugar apenas fue de 4%); Cuauhtémoc, por el factor Monreal, aunque en 2021 la ganó la oposición que ahora busca repetir el triunfo con Alessandra Rojo de la Vega; y Miguel Hidalgo, donde el actual alcalde Mauricio Tabe se impuso a quién gobernaba en 2021 (por 15%, unos 30 mil votos) y ya no se animó a competir este 2024, Víctor Romo.



El caso MH puede ser laboratorio de lo que vendría. Un poco de memoria ayuda. Tabe sacó más votos que los obtenidos por Romo no solo en 2021, sino también en 2018 cuando ganó (107 mil vs. 95 mil del exalcalde tres años antes.). Ha sido el alcalde más votado en la historia de la demarcación.



Parece traer en la bolsa la reelección. Las encuestas lo ponen arriba por doble dígito. El presume resultados: MH pasó de ser una de las cinco alcaldías más inseguras, cuando llegó, a una de las tres más seguras. Pero, además, en lo político, invirtió en colonias populares donde Morena encontraba su soporte electoral, lo que derivó en que varios líderes territoriales buscaran cobijo con él.



MH es una alcaldía con una amplia franja electoral ubicada en la clase media, lo que vuelve complicada la penetración de la 4T que, ante la negativa de Romo a competir, le pidió apuntalar a Miguel Torruco, que no vive en la alcaldía. Romo no se le separa, pero Torruco es desconocido aún para la mayoría y le pesa mucho el sello de Morena.



Seguirle la pista a esa contienda puede ayudar a entender lo que ocurrirá en el resto de la CDMX el 2 de junio próximo.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

