A seis días del primer debate presidencial Claudia sigue arriba de Xóchitl en preferencias

Un evento que es sin duda muy esperado por la ciudadanía que quiere ver la manera en que se confrontan las propuestas para gobernar México del 2024 al 2030, es el debate entre las candidatas presidencial Claudia Sheinbaum, propuesta por la coalición Sigamos Haciendo Historia y Xóchitl Gálvez, que es la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México. así como el candidato de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez.

El debate será, sin duda, un primer acercamiento a las ideas de los candidatos (as) para hacer frente a la problemática nacional.

Pero claro que no dejarán de existir los cuestionamientos a lo que han sido las precampañas y las campañas; así como a la forma de gobernar que en su momento hicieron priístas y panistas como la grave crisis de credibilidad por la que atraviesa el gobierno del presidente López Obrador, sobre todo por la opacidad que existe en los costos de la construcción de las llamadas obras magnas de la 4T; la violencia que no se detiene en la mayor parte del país y la aguda problemática que existe en los ámbitos de la salud, de la educación y del cuidado del medio ambiente.

Si en el debate ganan más tiempo las descalificaciones y las críticas, Xóchitl Gálvez puede ser la ganadora del evento. Pero si lo que importa es debatir los proyectos de gobierno para sacar a México de su condición crítica en muchos aspectos, espacio en el que serán definitivas las capacidades de conducción de los moderadores, Denise Maerker y Manuel López San Martín, quien ganó mucha popularidad cuando algunos dirigentes de Morena lo quisieron vetar por haber criticado al impresentable del Doctor Muerte, Hugo López Gatell.

El segundo debate tendrá como moderadores a nuestro compañero de El Heraldo de México TV, Alejandro Cacho y a la reconocida Adriana Pérez Cañedo.

MAURICIO KURI, EL MAGISTRADO FELIPE FUENTES QUIEREN BAJAR A SANTIAGO NIETO.

En una más de las jugadas sucias que se dan en la política mexicana, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, quien presuntamente se reunió con el magistrado Felipe Fuentes para “analizar” el tema de la residencia de Santiago Nieto Castillo para ser candidato por esa entidad al senado de la república.

La Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió una decisión desfavorable para la candidatura de Santiago Nieto Castillo al Senado de la República. Luego de encontrar inconsistencias en un requisito necesario para poder postularse, le negaron la posibilidad de registrarse como candidato por el estado de Querétaro.

Santiago Nieto dijo: “yo no sé ¿qué estará pensando en este momento Mauricio Kuri? ¿qué estará pensando el asesor chilango o queretano que le recomendó iniciar esta batalla en nuestra contra? ¿qué estará pensando cuando efectivamente Gilberto Herrera en la sierra, cuando Bárbara Escobedo Luján en el quinto registro en Huimilpan, el Marqués, cuando mi compañera Bety Robles y yo hemos recorrido 18 municipios, cuando Luis Humberto Fernández ha estado caminando el registro sexto en la capital, cuando Maribel Barrón ha estado caminando el registro tercero… cómo pudieron pensar que un movimiento social y político como es Morena no iba a reaccionar frente a un acto de arbitrariedad y de cobardía?”

Apuntó que “como dice la canción de la Estampilla ¿Paloma de dónde vienes? vengo de San Juan del Río”.

Nieto aseguró que quienes movieron las aguas dentro de la sala regional Toluca y son personas vinculadas con el partido Acción Nacional como pudiera ser el caso de el cabildero Roberto Gil Zuarth.

“Soy un hombre de leyes, por eso vamos acudir tanto el partido Morena como un servidor ante la Sala Superior del Tribunal Electoral a partir de un recurso de reconsideración, apenas fui notificado, tenemos tres días para presentar el recurso y vamos a combatir todos y cada uno de los argumentos de la magistrada y el magistrado que fallaron en contra”

Entre los argumentos legales que utilizarán en el recurso de reconsideración está que la sentencia no toma en cuenta la constitución política del Estado libre y soberano de Querétaro, no toma en cuenta que el artículo 12 dice que son queretanos los nacidos y avecindados en el territorio del estado.

Tampoco toma en cuenta la ley orgánica municipal del estado de Querétaro donde dice en su artículo 11 que no se perderá la residencia cuando la persona se traslade a residir a otro lugar para desempeñar un cargo de elección popular, una comisión de carácter oficial no permanente o por motivos de estudio, actividades científicas, técnicas, artísticas y de trabajo cuando estás no impliquen la intención de radicarse en el lugar donde se desempeña.

“Hoy inicia una nueva historia y va a ser la que nos va a llevar no solo a traer la cuarta transformación a Querétaro, no solamente mover y mejorar la calidad de vida de todas y todos, no solamente insistir en auditorías para que se audite la 5 de febrero”. Retó a los integrantes del gabinete estatal y del gobierno municipal que en tres años se fueron a vivir al Campestre y al Campanario a acreditar los recursos con los que pudieron pagar al contado esas propiedades.

•Vamos a sacar al PAN del Palacio de la Corregidora” sentenció Nieto.

EN TIEMPO REAL.

1. Las condiciones de gobernabilidad en los estados de Campeche, Sinaloa y Guerrero apuntan a que el senado volverá a tener dentro de su agenda el tema de LA DESAPARICIÓN DE PODERES.

2. El empresario Sergio Gómez, con gran arraigo en la capital chihuahuense, es fuerte competidor a la presidencia de la COPARMEX en esa entidad. Sergio Gómez encabeza la AC Salvemos el agua en Chihuahua y se ha distinguido por ser un ciudadano preocupado por los problemas sociales de la entidad, como es el caso de la migración.

3. Muy grave la situación electoral que se vive en el estado de Morelos. El gobernador Cuauhtémoc Blanco sigue en caída libre en sus niveles de aceptación ciudadana. Ni los elogios forzados a su persona emitidos por AMLO, le quitan a Blanco su condición de ser el personaje más repudiado en la entidad.

POR JOSÉ LUIS CAMACHO ACEVEDO

COLABORADOR

JOSECAMACHO@GMAIL.COM

@JLCA007

MAAZ