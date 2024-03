Presidente: No humillen a los residentes

En un país donde se contratan médicos extranjeros para el sistema de salud pública y se acusa a los gobiernos anteriores de supuestamente negar el acceso a universidades para la carrera de medicina, es indigno que hospitales públicos de diferentes entidades no est��n pagando las becas a los residentes desde hace un mes.

No creo que sea una política de gobierno, sino más bien resultado de malas administraciones de funcionarios incompetentes. Son más de 30 hospitales del ISSSTE y de la Secretaría de Salud que dejaron de pagar a los médicos que están en preparación de una especialidad.

Decía López Obrador que no se formaron suficientes especialistas en el sistema neoliberal, pero los estudiantes que acudieron cuatro o cinco años en aula, hicieron un año de internado y un año de servicio social se recibieron de médicos generales en este sexenio y para seguir con una especialidad ahora cursan una residencia, una especie de posgrado donde se comprometen a servir exclusivamente al hospital asignado por una beca de entre 14 mil y 15 mil pesos mensuales. La residencia es de cuatro y cinco años según la especialidad.

Hablé con un par de médicos en esta condición que cumplieron un mes sin recibir sus recursos que apenas les permiten pagar renta y su alimentación. Uno de ellos pertenece al ISSSTE, donde desde la Jefatura de Enseñanza ya le ofrecieron a él y a un número aún incuantificable una solución, pero la incumplieron y no les depositaron el 28 de marzo. El otro pertenece a un hospital de la Secretaría de Salud, donde no les han dado la cara. (El asesor Hugo López-Gatell brilla por su ausencia).

A la Coordinadora del Colectivo Medicxs en Formación se fueron sumando las quejas y coincide la información que se ha recabado con los datos proporcionados a esta columna por ambos médicos. Esta coordinadora nació en 2019 precisamente como una sociedad para de protección jurídica para los trabajadores de la salud.

Hasta ahora los residentes no han dejado de trabajar. Sus jornadas en el contrato son de ocho horas, pero en la práctica eso nunca pasa porque hacen jornadas de 3:00 am a 9:00 pm, de 4:00 am a 11:00 pm u otros de más de 15 horas, porque la demanda de atención hospitalaria es grande. El sistema de salud se recarga en gran medida en los residentes. La base médica no es suficiente. Se habla de alrededor de 30 mil médicos suficientes que están olvidados y en el trato que reciben se exhibe la incongruencia de la autoridad entre el discurso y la realidad.

El Presidente debe de tomar el caso de manera inmediata para apoyar a los especialistas mexicanos y darles seguimiento. Por sus palabras, cuando dio el argumento para traer a un total de 800 médicos cubanos (cuyos convenios con el gobierno de la Isla se desconocen y genera rumores de gozar de salarios de más de 36 mil pesos), pensábamos que los residentes, por todo lo que se han esforzado para llegar ahí estaban en el pedestal que él mismo describió a la hora de atacar a los gobernantes del pasado.

Presidente: cúmplales y abrácelos, no los lastimen más, no los maltraten, no los humillen. Mientras tanto, está el ultimátum de ellos para el 2 de abril o de lo contrario harán asambleas para manifestarse.

UPPERCUT: En Guanajuato, Morena hizo una rebelión contra el Instituto Estatal Electoral de la entidad porque a cuatro militantes suyos que se registraron de manera extemporánea les anularon las candidaturas. Jesús Ramírez Garibay es el orquestador y secretario general de Morena Guanajuato, gente de Ricardo Sheffield, 100 por ciento. Quieren “a patadas” que se haga su voluntad.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

COLABORADOR

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

