- No soy cercano al futbol, pero lo conozco a usted. Lo felicito por su trayectoria y sus éxitos profesionales. Fue lo que le dije a Pelé el día que lo conocí. Me lo presentaron allá por el año de 2008, cuando él estuvo de visita en el estadio del rebaño sagrado. Le hicieron un homenaje en el medio tiempo. Los organizadores eran la pareja que entonces era la dueña de las Chivas de Guadalajara.

Ese día llegue muy temprano, al Palco de honor. Llegó la pareja, dueña del equipo entonces. Mi sorpresa fue que me presentan por su nombre a una persona de mediana estatura: Edson do Nascimento. No lo ubiqué y entonces ella me dice, Antonio, ¡él es Pele!

-Qué honor conocerlo. Yo me llamo Antonio.

Nos tomamos una foto. La pareja se fue a iniciar el partido. A la mitad del juego, lo llamaron al centro de la cancha con un gran reconocimiento. Fueron más quienes vinieron a verlo, que los que asistían al juego. A todo mundo saludaba. Recibe un reconocimiento y se despidió con un balonazo. Regresó al palco.

-A mí me gusta una cerveza local llamada estrellita, en una botella pequeñita. Como que te tapa la muela, me dijo.

Y me comentó:

-Tengo varias escuelas y aprovecho mi tiempo libre para dar ejemplo a los jóvenes. Que ellos tengan un plan de vida y seguirlo.

-Yo comencé a jugar en mi barrio porque no tenía otra cosa que hacer. Pero les digo a los jóvenes que jueguen, se diviertan y estudien.

En el segundo tiempo todo fue diferente. Todo mundo le pedía su autógrafo.

A Pelé lo sentí como una persona muy disciplinada, austera y que hablaba muy bien el español. No correspondía su humildad con su estatura mundial. Tenía la virtud de bajarse con la gente, con sus seguidores. Él decía que estar en Guadalajara era sentirse en su casa. De hecho, las dos concentraciones del equipo para sendos mundiales fue en esa ciudad.

-Tengo tres corazones, uno de mi familia, otro de Brasil y el otro es de México.

Viene el mundial de 2026, una oportunidad para recordar a ese gran personaje del futbol, cercano a sus seguidores en nuestro país.

POR ANTONIO MEZA ESTRADA

COLABORADOR

YERBANIS33@GMAIL.COM

MAAZ