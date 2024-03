Este mole ya se coció, los escenarios poblanos

En el primer minuto del 31 de marzo arrancó la campaña para gobernador en Puebla. También iniciaron las campañas para elegir a 217 presidentes municipales y a 26 diputados estatales por la vía uninominal. A nivel federal, Puebla es estratégico para lograr el Plan C, por sus 16 distritos electorales federales y sus tres escaños en el Senado.

De acuerdo con encuestas de la segunda quincena de marzo, este mole ya se coció. Alejandro Armenta, candidato de Morena, PT, PVEM, Nueva Alianza, aparece con el 61% de las intenciones del voto, por el 33% de Eduardo Rivera, candidato del PAN, PRI, PRD y PSI y en un lejanísimo tercer sitio con 4% está Fernando Morales de MC.

Si las encuestas son medianamente certeras, Morena está a dos meses de ganar, nuevamente y de manera contundente, el estado con el padrón electoral que ocupa el sexto lugar nacional.

Pero como la política no es una ciencia exacta y las encuestas no miden hechos sino intenciones y lo más importante, los resultados de 2018 a la fecha indican variaciones significativas en el comportamiento electoral, el triunfo de Morena no es un hecho consumado.

En 2018, AMLO y Morena arrasaron en cinco de seis elecciones. El difunto Rafael Moreno Valle operó para diferenciar el voto, a través de la campaña “Barbosa, No” que llevó al triunfo en tribunales a su esposa Martha Erika Alonso. En 2019, después de los hechos por todos conocidos, Miguel Barbosa ganó la gubernatura con una votación mucho menor a la proyectada por las encuestas. En las elecciones de 2021, Morena perdió los principales municipios y los distritos de la zona metropolitana.

Así las cosas, hay tres posibles escenarios.

La cemita completa. De acuerdo con encuestas, este escenario es el de mayores posibilidades de concretarse. Alejandro Armenta y Morena habrían armado un trabuco de alianzas, actores y fuerzas políticas que le asegurarían el carro completo.

Voto diferenciado. En este escenario, Armenta ganaría, pero los resultados del resto de las elecciones serían dispares en los municipios y en la conformación del congreso.

Voto de castigo. En este escenario, Eduardo Rivera ganaría la gubernatura y el PAN, la zona metropolitana. Es muy poco probable que se haga realidad. Representaría un voto de castigo masivo a Morena y a sus gobiernos, que estaría oculto hasta el día de la elección.

¿Qué elementos podrían incidir en los escenarios? La efectividad de la operación seis de seis de Morena para evitar el voto diferenciado. Haber entregado la mayoría de las candidaturas a personas ajenas a Morena podrían tener costos. Ejemplo: Sólo 17% del equipo de Armenta es morenista. La inconformidad de las clases medias. El aumento de la violencia, entre otros.

Ojo: cuidado con la soberbia, pecado favorito de políticos y políticas. Eso pienso yo, ¿usted qué opina?

La política es de bronce.

POR ONEL ORTIZ FRAGOSO

ANALISTA POLÍTICO

@ONELORTIZ

MAAZ