CONTINÚA EL DEBATE

Sigue el estira y afloja entre la CIRT, que preside José Antonio García, en torno a si deben o no apagar La Hora Nacional. Aseguró que no hay ningún boicot, ni amago de los radiodifusores de no transmitirla, pero ya anticiparon que desde la emisión del domingo pasado pusieron lupa al contenido con el objetivo de que se cumpla con la ley y no se arriesguen a una posible sanción.



CREEL SE MANTIENE

Para evitar más rumores y confusiones, Xóchitl Gálvez salió a decir que Santiago Creel es y seguirá siendo su coordinador de campaña. La abanderada presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México aclaró que sólo hubo ajustes en materia de comunicación, ni más ni menos, por lo que el ex diputado panista se mantiene en la posición con la que llegó desde un principio.



SE GUARDA

Nos cuentan que Clara Brugada se tomará un descanso del jueves 28 al sábado 30 de marzo. No obstante, la candidata a la Jefatura de Gobierno por la coalición Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México intensificará sus asambleas informativas esta semana. Y es que al día tendrá entre cinco y ocho asambleas, principalmente, en Xochimilco, Tláhuac, Gustavo A Madero, e Iztapalapa.



PLAZO FATAL

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio como plazo fatal el próximo 4 de abril a Cuauhtémoc Blanco Bravo, para pedir licencia y dejar la gubernatura del estado de Morelos, con el propósito de que pueda participar como candidato a diputado federal por Morena. La solicitud de licencia tendrá que pasar por el Congreso de Morelos.



SAMUEL LA LIBRA

Salvado por la campana fue el gobernador de Nuevo León, Samuel García. La Sala Especializada del Tribunal Electoral determinó que el mandatario no cometió ninguna falta con el video con el que destapó a Jorge Álvarez Máynez como candidato presidencial de MC, aquel entre cervezas y botana, junto a Mariana Rodríguez, hoy candidata a la alcaldía de Monterrey.

EEZ