Un riesgo llamado Rommel Pacheco

En Yucatán se ahonda cada vez más la crisis en Morena por la candidatura de Rommel Pacheco a la alcaldía de Mérida y ya es factor de riesgo para los resultados electorales de la gubernatura.

No es cualquier cosa la crisis en que está metiendo el exclavadista a Huacho Díaz, candidato a gobernador, con quien incluso el rompimiento ya se dio de manera determinante, porque si bien nunca fueron cercanos, Víctor Caballero Durán, el represente de Pacheco, terminó haciendo que las cosas terminaran muy mal.

De acuerdo con el IEPAC de Yucatán con corte hasta diciembre de 2022, Mérida es el municipio con más electores, al tener registrados a 752 mil 963 personas de un total de un millón 660 mil electores. ¿Qué nos dicen esos datos en un estado que además tiene la más alta votación nacional al registrar 70% de la participación de las personas en la lista nominal? Pues que quien gana Mérida, gana el proceso electoral.

Colegas en Mérida que siguen muy de cerca las actividades de ambos nos dicen que cada vez es más notorio el enfrentamiento entre ambos y que durante la visita de la semana pasada a Yucatán de Claudia Sheinbaum, se expuso sin cortapisas lo mal que se llevan, porque coordinadores distritales del exclavadista citaron a un bunker de avenida Líbano y de inmediato se supo que esas oficinas eran de Víctor Caballero, representante de Rommel, y donde opera su hija Daniel Caballero, se dieron enfrentamientos entre el candidato a la alcaldía y Huacho Díaz, incluso hubo amenazas de que revelaría quién está detrás de la campaña.

En la visita de Claudia Sheinbaum, Pacheco no estuvo en ninguno de los estrados de los mítines que encabezó la candidata presidencial. En una comida privada con la exjefa de Gobierno, el exdiputado federal del PAN sí estuvo con la doctora y con todos los aspirantes de Morena, empezando por el candidato a gobernador, los candidatos a senadores, a diputados federales y locales, así como a alcaldes, pero a la hora de salir a los eventos y por acuerdo de Sheinbaum, Rommel Pacheco se tuvo que perder entre el público.

Hay quien dice que no pudo subir porque aún no empieza la campaña de alcaldes, pero hay quien dice que sí se hubiera podido llevar a cabo su presentación de otra manera, como amigo de la 4T o de otra manera para no romper la ley electoral. Como se quedó debajo de los templetes para ver como cualquier otro simpatizante el momento en que sus compañeros le levantaban la mano a la candidata presidencial y ella pedía respaldar a todos los candidatos de Yucatán.

Los que se regodean de lo que pasa son los candidatos del PAN a Mérida y al gobierno, Cecilia Patrón y Renán Barrera, que hacen el uno-dos y trabajan en equipo, incluso siguen recibiendo morenistas que renuncian a su partido a Carmen Navarrete, una líder influyente del sur de estado, lo cual es un duro golpe a Morena.

UPPERCUT: La candidata del PRIAN, Lorena Beaurregar, al gobierno de Tabasco llenó de elogios al Presidente López Obrador y a su familia en una entrevista. Ni siquiera hay morenista que se expresan con ese cariño como el de Lorena. De hecho dijo que AMLO fue un gran representante de la lucha contra la corrupción del partido que hoy la postula a ella.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

COLABORADOR

