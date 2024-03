Empresarios, empleados y candidatas

Ha surgido el debate de qué tanto los empresarios deben involucrarse en las campañas electorales para influir en los votos de sus empleados.

Hemos escuchado de todo, desde la negativa del reelecto presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, a una supuesta invitación de Claudia Sheinbaum para integrarse a su próximo gabinete, hasta la invitación de Xóchitl Gálvez para que los empresarios hagan una pausa en su actividad económica y se involucren en las campañas, lo que ocurrió en un evento de la Coparmex, de José Medina Mora.

También se ha escuchado la voz de Ricardo Salinas Pliego, quien insiste en que todo mundo tiene que salir a votar el 2 de junio por la menos mala de las alternativas.

Que los grandes empresarios de México se involucren en política debería ser un ejercicio cotidiano. Pero tristemente no es así. Ocurre a cuentagotas.

La mayoría de los dueños de las grandes empresas en realidad permanecen en silencio. Personajes como Francisco Martín Bringas, Eduardo Tricio, Daniel Servitje, Adrián Sada, Alejandro Ramírez, Juan Domingo Beckmann, y hasta el propio Germán Larrea —vapuleado personalmente por la 4T—, eligen el sigilo político.

El problema de la ausencia perenne de los empresarios en la vida pública es que mucha gente desconoce cómo las políticas públicas impactan a las empresas.

Qué distinto sería si los ciudadanos escucháramos de viva voz cómo extorsionan los políticos a Soriana cada vez que quiere abrir una nueva tienda; o cómo Eduardo Tricio evalúa la política fiscal y aeronáutica del país.

El resultado es que su empleado número cinco mil difícilmente puede ponerse en sus zapatos, porque no comprende lo relevante de que el gobierno no cumpla leyes, no rinda cuentas, no provea seguridad o no respete el estado de derecho.

En consecuencia, muchos empleados o colaboradores cercanos de estas empresas incluso pueden estar seducidos por ideas cuasi comunistas.

Puede ser que hasta valoren más que el Estado reparta dinero; mientras subestiman la idea de que la empresa toma riesgos. Cuánta incomprensión pueden generar los empresarios por sus omisiones… Pero así estamos.

IFT

Réplica.- Escribe una carta el Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones Arturo Robles. Dice (1) que acudió del 20 de Nov. al 3 de Dic. de 2023 a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, en calidad de jefe alterno de la delegación mexicana, en donde se discutieron temas del espectro radioeléctrico; (2) que la funcionaria mencionada aquí acudió a la cumbre y “funge como presidenta del grupo de trabajo de sistemas satelitales y servicios científicos del Comité Consultivo Permanente (OEA)”; y (3) que sobre los gastos causados por ese viaje rindió cuentas del monto y detalle; y se pueden consultar en plataformas de transparencia.

POR: CARLOS MOTA

