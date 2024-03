A 10 años de Preponderancia

A pesar de que ya van diez años de la reforma de telecomunicaciones, datos revelados por The Competitive Intelligence Unit (The CIU) confirman que el régimen de regulación asimétrica en telecomunicaciones en México se ha quedado corto en términos de ganancias en competencia y balance en el terreno de juego entre operadores.

El informe sobre los ingresos del sector de las telecomunicaciones en 2023 reveló la aún posición dominante de América Móvil, el agente económico preponderante en telecomunicaciones (AEP-T), que agrupa a Telmex-Telnor/Telcel. De los $577.3 mil millones de pesos (mdp) que se generaron por la oferta de servicios y venta de equipos, América Móvil se quedó con el 55% del total. Aunque esta cifra es menor que la que tenía en marzo de 2014, cuando se le declaró preponderante, sigue siendo muy superior a la de sus competidores.

En el caso del mercado móvil, principal segmento que contribuye con 6 de cada 10 pesos que se generan en el sector, el categórico liderazgo en términos de ingresos de América Móvil se hace notar al contar con una participación 3.7 mayor a la del segundo lugar AT&T (18.6%).

En el segmento fijo, los marcados esfuerzos de los operadores competidores cableros en términos de inversión en infraestructura, mejor calidad y menores precios para el consumidor le han arrebatado huella de mercado a Telmex. No obstante, continúa aventajando por más de 10 pp a su competidor más cercano.

En términos de ganancias, medidas a través del EBITDA (Ganancias antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones) pondera 65.2% del total que acumulan los siete principales operadores en el sector (América Móvil, AT&T, Telefónica, Megacable, Axtel, Totalplay y Grupo Televisa). Mientras que el margen EBITDA como proporción de los ingresos, alcanza una razón de 40.6%, 12.5 pp superior al promedio que registran sus competidores.

Ello evidencia que el AEP-T genera márgenes significativos frente a sus competidores, a pesar de afirmar que Telmex ‘ya no es negocio’. En declaraciones recientes, se refirió que la oferta de Telmex ya no es competitiva y por lo tanto su negocio no es rentable.

A una década, el AEP-T se ha dedicado a buscar como incumplir o dar revés a la regulación asimétrica que le es aplicable, en lugar de transitar a un piso parejo entre operadores y condiciones de competencia efectiva.

Además, se ha valido de la falta de supervisión y sanción al incumplimiento para que las medidas de regulación asimétrica cumplan con su cometido. Al mismo tiempo, pretende que se le habilite su incursión en el segmento de TV de paga para ganar más participación de mercado.

Diez puntos porcentuales menos de participación de mercado es el saldo que deja la preponderancia a una década de su Declaratoria y aplicación de medidas de regulación asimétrica en el mercado de telecomunicaciones en México.

Lo que indica que una década no ha sido suficiente para alcanzar las promesas esperadas bajo este régimen y se requiere de medidas adicionales eficaces, de verificación y castigo a su inobservancia, para evitar una eternización de la preponderancia en nuestro país.

POR GONZALO ROJON

EEZ