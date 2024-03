El debate de candidat@s esta noche en CDMX

La verdad es que en Morena sí han dado muestras de que no todos son buenos o buenas para debatir. Es el caso de Clara Brugada y en el partido deben andar tronándose los dedos por lo del debate esta noche debido a que eso de las propuestas, ideas y números es algo que a veces le falla a la exalcaldesa de Iztapalapa a la hora de exponer.

Hay que recordar lo que pasó hace tres años cuando, siendo candidata a la alcaldía Iztapalapa, quedó como hecho histórico su ausencia física: no acudió personalmente al debate, lo hizo a control remoto desde sus oficinas, desde donde todo el tiempo se vio cómo sus asesores la tarjeteaban para no perderse.

Veremos cómo se desenvuelve esta noche, después de intensos entrenamientos, donde sin duda el tema de la participación inmobiliaria en la CDMX se calentó mostrando el caso del predio donde se perforó el túnel de la Línea 12 que las irregularidades son compartidas entre el gobierno central, el de Morena al que pertenece Brugada, y el clan de la Benito Juárez al que pertenece

Santiago Taboada. Desde el título del uso de suelo hasta la manera en que operaban salpicó a ambas partes.

Es tan triste y lamentable para los chilangos que la mayoría, hasta ahora y según las tendencias de las encuestas, tengan que escoger de entre esos dos bandos al próximo jefe o jefa.

El candidato Salomón Chertorivski, de Movimiento Ciudadano, tiene en ese punto, debido a los escándalos en estas administraciones, oportunidad para destacar, porque el lodazal no lo ha salpicado, aún, por obvias razones.

***

Caso Carpa Astros

Algunas preguntas para la Secretaría de Desarrollo Urbano y de Vivienda (Seduvi) de la CDMX que aún no ha respondido para deslindar irregularidades en el proceso de construcción del predio Carpa Astros en Tlalpan:

1. ¿Cuál es el procedimiento para cancelar OFICIALMENTE cualquier posibilidad de construir un complejo comercial en Carpa Astros? (El secretario se comprometió en la red social X a hacerlo, pero no ha emitido algún documento oficial)

2. ¿Cómo van a garantizar que no se construya un complejo comercial en la Carpa Astros?

3. ¿Por qué no se consultó con los vecinos esta obra?

4 . El gobierno ya cuenta con estudios de factibilidad de la obra, por eso autorizaron la transferencia de potencialidades. ¿Bajo qué argumentos frenaron los trámites?

5. ¿Cuál ha sido la respuesta de La Comer ante la suspensión de su trámite, ya se les notificó?

6. ¿Cuánto ha pagado La Comer al gobierno por concepto de trámites?

7. ¿La Comer ya pagó los más de 3 millones para continuar con su trámite?

8. Resulta sospechoso que tres días antes de su salida de la Seduvi, el exsecretario Carlos Ulloa haya publicado en la Gaceta la resolución para la transferencia de potencialidades. Hay quienes hablan de un posible conflicto de intereses o corrupción en torno a este predio…

9. ¿Cuál es la ruta a seguir en este caso en materia vecinal y jurídica?

UPPERCUT: Este domingo siga el debate entre los aspirantes a la jefatura de Gobierno de la CDMX por la señal de Heraldo Radio o Heraldo Televisión, a partir de las 20:00 horas.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

COLABORADOR

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

MAAZ