Tabasco: Aventaja May por 40 puntos

Con tono triunfalista, el candidato de Morena al gobierno de Tabasco, Javier May, menciona que en los últimos 36 años no recuerda una elección en donde el resultado está definido antes de iniciar las campañas. Salvador Neme, del PRI, contra López Obrador del entonces PRD; luego Manuel Andrade contra el perredista Raúl Ojeda, y éste contra Andrés Granier, dejaron apretado triunfo para el priismo frente a la izquierda. Hoy May lleva más de 40 puntos sobre Manuel Fócil del PRD. No será un volado la elección. Va solito a la Finca Grijalba.

JALISCO: La UdeG terminó 30 meses de un pleito que pasó del campus a las calles, por la manipulación del presupuesto universitario por parte del gobernador por Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro. El Congreso local aprobó que esa universidad, bajo la rectoría de Ricardo Villanueva, ahora simpatizante de Morena, sea declarada 100% gratuita y que los posgrados no tengan costo para los estudiantes. Le abrió el presupuesto pese al gobernador, pues. Volantazo a esa importante institución.

BC: No es novedad y se venía venir. La reelección de alcaldes de Morena dejó a muchos muy dolidos. Por ello, Darío Benítez, de Tecate, buscó cobijo con César Hank, líder del PES en la entidad, para abanderarlo; la edil de Tijuana, Monserrat Caballero corrió el borrego que el PES la acuerparía, lo que es falso. Los soldados de Jaime Bonilla, Héctor Mares e Isaías Bertín dicen que irán con la franquicia del PT. Entre rumores y verdades confunden al electorado.

GUANAJUATO: Es innegable la fuerza que tiene Ricardo Sheffield Padilla, de Morena, de la entidad. En una jugada estratégica impuso a Vanessa Montes de Oca como candidata de ese partido en León. Fue un gran drama para la aspirante natural, Bárbara Botello, a quien la impulsan a otra chamba menos aparatosa. Vanessa difícilmente ganará la alcaldía y su desgaste será descomunal. A Bárbara la bajan por el pretexto que omitió informar los juicios que tienen en su contra y que, todo el mundo los conocía. Al final evitan su sacrificio ya que su pasado priista la señala.

CHIAPAS: Quien suma más partidos a su candidatura es el morenista Eduardo Ramírez Aguilar. Ahora se sumó el Partido Popular Chiapaneco, encabezado por Mauricio Morales Valdez. De esa manera tiene 9 partidos que apoyan su candidatura por el gobierno del estado. Sólo falta, dicen los chascarrillos, PRI, PAN y PRD para que no tenga oposición

NUEVO LEÓN: Los acelerados de Movimiento Ciudadano ya tienen a la líder de la próxima Legislatura. Desde el próximo a restaurarse Palacio de Gobierno, apuntaron hacia Sandra Pámanes, la vicecoordinadora y el líder, Eduardo Gaona, buscan el camino fácil: ser plurinominales. La oposición del PRI y PAN echan su resto para que el gobernador Samuel García siga lidiando con una mayoría opositora.

AGUASCALIENTES: Vaya misión que le encomendaron a la líder del PVEM en la entidad, Genny López Valenzuela: recuperar el registro del partido y garantizar su participación en el proceso electoral. ¿Con qué ojos, divino tuerto? Tiene escasez de candidatos.

