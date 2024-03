Los reyes de Suecia nos visitan

–¿Listos para recibir a los daneses? No puede haber fallas, ¿eh? Quiero que lleguen felices a la visita al Tren Maya… La oposición se va a retorcer de coraje. Hay que darles unas banderas de Morena para la foto.

–Recuerde que son suecos, presidente. Respecto al tren…

–Espérame, Martínez. Les decía que no puede haber fallas. ¿Prepararon una buena comida para la recepción?

–Un smorgasbord, pero nacional, señor. Queríamos decirle…

–Lo del coche está bien. Es más, hay que decirles que pongan una planta en Tepetitán, para impulsar el desarrollo regional. Pero vamos en orden: les estoy preguntando qué vamos a dar de comer.

–El smorgasbord es un bufet, nada más que sueco, señor.

–¿Y la riqueza de nuestra cultura? No vienen a comer esa cosa que odio… El pescado ese… El que me recomendaron para el cateterismo. Salmón. Vienen a empaparse de nuestras tradiciones. No se los vamos a decir, porque cuidamos la investidura y además los mexicanos somos muy hospitalarios, pero cuando ellos todavía estaban cazando focas, nosotros ya teníamos pirámides y universidades.

–A eso me refería con lo del smorgasbord nacional, señor. Va a haber doraditas, barbacoa, tlayudas y tamalitos. De chipilín. En cada bandeja, una banderita de Suecia y una de México. Le pedimos al general que pusieran la mesa como una ofrenda de muertos. Quedó muy bonita, aunque el cempasúchil es artificial. No es temporada. Respecto al tren…

–Perfecto. ¿Saben que podríamos hacer también? Una réplica de la pirámide del Zócalo, con su Quetzalcóatl bajando y todo. Que vean que también dominamos la tecnología. Los de chipilín son rellenos de puerco, ¿verdad?

–Como siempre, señor. Sí le pido que me permita decirle algo sobre la visita al…

–Le repito: vamos en orden, Martínez. Beatriz, te convocamos hoy a la reunión por tu calidez. Cuando llegue la reina, acércate, agárrala del brazo, salúdala de beso, platícale. Que sepan que somos un pueblo cariñoso. Los nórdicos necesitan apapachos. Son muy fríos, por el clima y la dieta de pescado. Chucho, estaba pensando en invitarlos también a una clínica del nuevo IMSS, para embarrarle en la cara a la oposición lo del sistema danés. Ya sabes que gobierno con simbolismos.

–Lo veo complicado por los protocolos, presidente. Le recuerdo que son suecos. Son los de IKEA. Queríamos hablar con usted del tren, presidente.

–¿Los meseros van a llevar trajes regionales?

–No creo, señor. Recuerde que son militares.

–Mmmm. Está bien, déjenlo así. ¿Están listos los regalos?

–Sí, presidente. Un calendario azteca de plata, un sarape, dulces típicos y una maqueta de Dos Bocas hecha por artesanos de Guerrero. Se las encargó Alejandrita. Hay un problema con el tren, señor.

–¿Qué problema?

–Cancelaron, señor. Que se van a Mérida.

–¡Fuchi caca! Al carajo: que se queden sin los regalos, y ciérrenles Chichén Itzá.

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

EEZ