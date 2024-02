El CCE y el Presidentísimo

Luego de la vapuleada que el presidente Andrés Manuel López Obrador puso a los empresarios en la conferencia del lunes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, dejó ver una tímida pero nueva y notoria faceta de desencuentro con el Presidente, al afirmar que este no es el momento adecuado para discutir las 20 reformas constitucionales que pretende AMLO.

El Presidente dijo lo que se sabe hace tiempo: los empresarios han sido neutralizados. Su voz no se escucha, su agenda no se impone, y la sociedad no los valora.

El gobierno de la Cuarta Transformación redujo la poca reputación que tenía el sector empresarial: “Ya los empresarios que antes nos enfrentaban ya no los veo tan activos […] Se cercioraron, se dieron cuenta de que nos va mejor a todos si no hay corrupción, si el país tiene certidumbre o se le ve con respeto en el extranjero”. Y remató hablando de los que ahora considera sus opositores dentro del sector empresarial: “hay nivelitos, y ahora lo que veo es que son los del segundo, del tercer nivel…”Horas más tarde vendría la sacudida de parte de Cervantes, quien dijo que las 20 iniciativas de reformas constitucionales requieren que el Congreso haga un análisis serio y responsable, y mostró preocupación por la posible alteración del sistema de pesos y contrapesos republicanos, sobre todo si se aprueban cambios profundos a los poderes Judicial y Legislativo.

¿Es este finalmente el momento del enfrentamiento directo entre los empresarios y AMLO? No necesariamente. El empresariado se ha beneficiado de una economía saludable, y parece satisfacerse con eso. Tristemente desde hace tiempo la mayoría de los empresarios hicieron a un lado su activismo político. Encapsularon su visibilidad a lo comercial, dejando en las cámaras y asociaciones su representatividad y voz pública. Pero muchas de estas organizaciones tienen una legitimidad popular limitada, por lo que su esfuerzo se ha diluido.

Así, con los empresarios callados y con las asociaciones debilitadas, la 4T emergió triunfante con su discurso y su agenda. La 4T no fue antiempresarial, es cierto; pero sí sobajó enormemente el aporte de los empresarios a la prosperidad del país.

Este año electoral los empresarios podrían recomponer el balance de percepciones y de la agenda; aunque, como señaló AMLO, “ya no los veo tan activos”. Él lo logró. El Presidentísimo los ha neutralizado.

SAMSUNG

El lanzamiento del nuevo teléfono Samsung Galaxy S24 está llamando mucho la atención: la empresa venderá 60 por ciento más unidades en México comparado contra el Galaxy S23, y lo hará en un período de tiempo más corto. La CMO de la empresa, Karen Goldberg, señala que “el S24 Ultra se está llevando el 70 por ciento de las ventas, lo cual significa que hay un mercado muy interesado en nuestra gama premium”.

POR: CARLOS MOTA

WHATSAPP: 56-1164-9060

TIKTOK: @SOYCARLOSMOTA

PAL