Telmex mejora velocidad

Ante el boom de datos que experimenta desde hace años el negocio de telecomunicaciones no resulta extraño que los usuarios busquen mayor velocidad para internet.

La nota es que Telmex, que lleva Héctor Slim Seade, acaba de sorprender al mercado al anunciar que ahora en todos sus paquetes Infinitum, —los 17 que integran su oferta comercial y residencial—, proporcionará la misma velocidad de subida que de bajada.

Con esto los usuarios que tienen planes con velocidades de 60, 80, 100, 200 y 300 Megas disfrutarán de la velocidad simétrica, por el mismo precio, mejorando su experiencia de navegación.

Con esto Telmex se convierte en la primera empresa en masificar el acceso a Internet con la misma velocidad de bajada y de subida, ofreciendo este beneficio en sus paquetes desde 349 pesos al mes; y ahora integra ese avance tecnológico para clientes con servicios de hasta 799 pesos mensuales.

Al tener la misma velocidad de descarga y carga de datos en Internet, los usuarios de Telmex cuentan con mayor estabilidad en su navegación y reducirá la latencia para actividades en tiempo real como el gaming, servicio de video vigilancia, almacenamiento en la nube, lo que es altamente valorado ante el crecimiento que ha tenido desde la pandemia el home office. Sin duda, una buena noticia.

LA RUTA DEL DINERO

La Asociación de Bancos de México (ABM), que tiene como presidente a Julio Carranza Bolívar, ya tiene fecha para la 87 Convención Bancaria que se llevará a cabo en Acapulco, como una muestra de apoyo a la recuperación de la actividad en ese puerto tras los daños que dejó el huracán Otis. El principal evento se realizará el 18 y 19 de abril, y el plato fuerte será la participación de las candidatas a la presidencia de la República: Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez… Fíjese que, en la Angelópolis, de cara a las próximas elecciones, y ante los triunfos cantados de Morena en la Presidencia de la República y el gobierno de Puebla, hay personajes que buscan subirse a toda costa a la 4T, aun dando por hecho candidaturas que distan mucho de la realidad. Tal es el caso de Pepe Chedraui quien dice que ya tiene amarrado que Morena lo defina para contender a la alcaldía de Puebla. El caso es que integrantes del partido guinda en esa entidad, muy cercanos a los liderazgos de Claudia Sheinbaum y Alejandro Armenta, nos comentan que las aspiraciones de Chedraui no están validadas por los números que arrojan las encuestas, y por tanto no figura entre sus prioridades para mantener esa fuerza política, dada la cercanía del empresario con personajes que no son bien vistos en la 4T como Jorge Estefan Chidiac… De acuerdo con datos del IMSS, en enero 2024, el estado de Quintana Roo que tiene como gobernadora a Mara Lezama registró un crecimiento de 5.5 por ciento en la generación de empleo impulsado por la industria de la construcción donde el repunte fue mayor al ubicarse en 8.1 por ciento.

POR ROGELIO VARELA

ROGELIOVARELA@HOTMAIL.COM

@CORPO_VARELA

PAL