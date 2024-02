Populismo y estrategia electoral: la realidad detrás de las iniciativas

Los escándalos de corrupción protagonizados por sus hijos, los grandes y prometidos proyectos de infraestructura derrumbándose, su popularidad como narco presidente colocándolo por días como trending topic y el resultado de las próximas elecciones, tienen muy preocupado a López Obrador.

En la estrategia mediática para presentar el paquete de reformas, determinó la temporalidad, aprovechando tres circunstancias: Primera, la conmemoración de la Constitución Federal, pues 18 de las 20 propuestas impactan a la Carta Magna. Segunda, el inicio del último periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión previo a la elección y en cuya discusión, la bancada de Morena planea realizar foros regionales donde podrá placearse y hacer campaña con las reformas como plataforma electoral. Y Tercera, la etapa electoral que en este momento imposibilita a las y los candidatos a realizar propuestas, acaparando por completo la agenda pública y obligando a la oposición a su análisis y contrapropuesta.

López Obrador, en su conocido y reiterativo discurso popular, habló de sus propuestas como humanistas pretendiendo el bien común, señaló además un sinfín de beneficios para la población. Lo que no explicó fue ¿Porqué hasta ahora? Porqué a meses de concluir su mandato presenta una serie de propuestas que pudo presentar al inicio. La razón es simple: realmente no quiere y nunca ha querido.

Si López Obrador quisiera hacer realidad sus propuestas sociales, sabe que no se requiere de una reforma constitucional para implementar un sistema de salud digno, un sistema de becas, pensiones y otras más, lo que realmente busca, además de hacer proselitismo, es poder culpar a la oposición, pues al no aprobarse las reformas por su inconstitucionalidad, retroceso democrático o fuerte impacto económico, quiere deslindarse de toda responsabilidad, mintiendo al decir que los otros le impidieron la transformación de cuarta, pidiendo así, dar continuidad a su proyecto de nación.

López Obrador no quiere eliminar los organismos autónomos “por austeridad”, lo que realmente quiere es que los corruptos de sus hijos sigan haciendo de las suyas y nadie informe nada.

Es sabido que López Obrador ha mantenido una relación ambivalente hacia el Estado de derecho a lo largo de su carrera política y muestra de ello se refleja en su crítica y pretendida sumisión del Poder Judicial, llevándolo al punto de someter a votación a sus integrantes como si la justicia fuera un concurso de popularidad y no de conocimientos. Asimismo, la gran promesa respecto a las pensiones supone además de una irresponsabilidad fiscal un monto mínimo y solo a trabajadores formales, pero fundamentalmente una promesa insostenible a largo plazo.

Acción Nacional hará un análisis responsable, democrático y respetuoso de los derechos humanos, siempre en favor de todas y todos los mexicanos, pero sobre todo, sin mentiras y sin falsas promesas para la sociedad. Acción Nacional no dejará de señalar lo verdaderamente importante, no dejaremos de levantar la voz por todas las mujeres asesinadas, los periodistas, los niños que mueren por falta de medicamentos. No dejaremos de señalar que este es el gobierno mas indolente, incompetente y corrupto de la historia.

Laura Esquivel Torres

Secretaria Nacional de Promoción Política de la Mujer en el CEN del PAN