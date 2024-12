El reto de ser superwoman y el arte de equilibrar la temporada festiva

¡Diciembre llegó! Y con él, ese torbellino de luces, cenas, regalos, evaluaciones, nuevas metas empresariales, planeaciones y, por supuesto, los compromisos sociales y familiares que parecen multiplicarse a medida que las festividades se acercan.

Si eres una emprendedora, lo sabes bien: la temporada festiva es como ese maratón en el que, por un lado, debes correr a toda velocidad para cerrar el año con broche de oro en el negocio y, por el otro, tienes que ser la heroína que coordina desde los adornos en casa y preparar el pavo hasta organizar las vacaciones familiares con un presupuesto razonable. Pero, ¿es esto un camino hacia el caos? Claro que no. La clave está en desafiar la noción de que hay que sacrificar todo para lograrlo y tener algo de planeación, estrategia, flexibilidad y un toque de humor.

Vamos a aclararlo desde el principio. No eres una superheroína, aunque lo creas y lo parezca. Y eso está bien, nadie te está pidiendo que lo seas, porque la "superwoman" que todos tenemos en mente es un mito de nuestra propia creación. La realidad es que nadie puede hacer todo, todo el tiempo, sin agotarse. La presión de hacer que todo funcione perfectamente, tanto en el negocio como en casa, puede ser una receta segura para el estrés. Y, sinceramente, nadie quiere ser la emprendedora zombi en temporada festiva porque no ha dormido en dos días y ha sobrevivido a base de café y galletas.

La clave está en saber reconocer cuándo necesitas ayuda para dar ese primer paso para evitar el caos. Si necesitas delegar tareas, hazlo. Si tienes que contratar ayuda externa para ciertas tareas en el negocio o incluso en casa, hazlo. Ser emprendedora no significa hacerlo todo tú sola; significa tomar decisiones estratégicas y rodearte de un equipo que te respalde. La "superwoman" es, en realidad, un mito de la perfección, no un ideal realista.

La planificación es tu mejor amiga, pero cuidado, que no se convierta en tu peor enemiga. La clave para no perder el piso es establecer metas claras y realistas: determinar lo que necesitas para cerrar el año en el negocio, sin caer en la trampa de pensar que todo tiene que estar perfecto o pasar demasiado tiempo planeando que el periodo de ejecución se reduzca al mínimo. Los números, las metas y las tareas son importantes, pero recuerda que un negocio también se construye con salud mental, momentos con los tuyos y descansos.

A medida que el mes avanza, inevitablemente van a surgir imprevistos: un cliente urgente, un niño enfermo, una reunión de última hora; aquí la flexibilidad es el ingrediente secreto para manejar esos momentos sin morir en el intento. Puedes planificar, claro, pero hay que dejar espacio para lo inesperado. Un consejo práctico es hacer una lista de tareas "imperdibles" en primer plano y una de tareas para delegar. La magia de diciembre no está en el control absoluto, sino en la capacidad de adaptarse a los imprevistos.

La tecnología es tu aliada secreta, la misma que usas todos los días para gestionar proyectos y organizar tus compras en línea te va a ayudar a reducir el tiempo que inviertes en la ejecución de tareas. Automatiza lo que puedas, como la programación de publicaciones en redes sociales o la gestión de inventarios y seguimiento a órdenes de clientes; si te cuesta mantener la concentración, bloquea espacios en tu agenda para trabajar y otros para descansar, sin interrupciones. La tecnología es el arma más poderosa para mantener la productividad sin sacrificar momentos especiales.

Finalmente, no te obsesiones con el "perfecto equilibrio", el verdadero truco de la temporada festiva no está en cumplir con cada meta de tu lista de tareas, sino en encontrar esos pequeños momentos de magia que hacen que sea especial. Ya sea tomando un café mientras ves las luces, disfrutando de una charla con tus hijos mientras decoran la casa o simplemente desconectando del celular para estar presente en una cena familiar, esos momentos son los que realmente valen la pena y por los que has trabajado incansablemente todo el año.

Este diciembre, olvídate de ser la "superwoman" y acepta que ser una mujer emprendedora con vida equilibrada es un desafío, pero que la meta no es ser perfecta sino auténtica. La magia está en disfrutar cada paso del camino, así que, mientras cierras el año con éxito y compartes momentos inolvidables con los tuyos, recuerda que no hay recetas secretas pero con estrategia, flexibilidad y mucha autenticidad, seguro que lo lograrás.

Estrella Vázquez es emprendedora serial, consultora especializada en la gestión de talento y capital humano, y fundadora y directora general de Time2Grow, una alianza de servicios integrales conformada por las empresas mexicanas: Factor RH, Time2Business (T2B) y Skills2Work (S2W).