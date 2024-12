Trumpistas: EU no salvará a México

Otra de las reflexiones clave que me compartieron los estadounidenses con los que conversé esta semana —entre los más allegados a Donald Trump y a su nuevo gabinete—, es que la idea de varios mexicanos de que Estados Unidos (EU) “nos salvará”, y que nunca permitiría un colapso sociopolítico en México, ni tampoco la instauración de un régimen autoritario de izquierda, es una total fantasía. En pocas palabras: a los estadounidenses les da igual.

“Mientras tengamos una frontera segura y México no se convierta en una amenaza de seguridad nacional para EU”, lo demás les es indiferente, me expresaron. Nadie debe hacerse la ilusión de que “Estados Unidos no lo permitiría”.

Pero curiosamente, esa es una de las ideas más repetidas recientemente. Yo la he escuchado en círculos empresariales de alto nivel. Sin embargo, de acuerdo con lo que piensan en el entorno de Trump, es una total ilusión sin fundamento.

Si ocurriera “otro episodio como el de la detención del general Salvador Cienfuegos”, la relación bilateral se colapsaría, me dicen.

La liga de la paciencia estadounidense ya ha sido estirada al límite; y la nueva administración catalogaría a México como un problema de seguridad nacional, lo que dinamitaría la relación comercial, terminaría el T-MEC, y “sería regresar a los Ochenta”, me indican las fuentes.

¿Qué probabilidad hay de que la administración de Trump catalogue a México como país con un reto de migración, y cuál de que sea clasificado como un país que amenaza su seguridad nacional?, les pregunto. Me responden que se podría asignar un 65 por ciento al primer escenario; y 35 por ciento de probabilidad al segundo.

No obstante, también estiman 50 por ciento de chance de que el gobierno de México lo eche todo a perder.

El entorno de Trump ya busca canales de vinculación con México y, sobre todo, quiere un entendimiento mexicano más adulto para negociar acuerdos de migración, comercio y seguridad.

TERRALAGO

El gran desarrollo inmobiliario Terralago, en el Estado de México, recibió la revocación de la suspensión provisional que lo tenía detenido.

Con ello, se ha retomado la construcción, que incluye 75 mil metros cuadrados de espacios públicos para jardines, ciclopistas, áreas de juegos y mascotas.

El Juzgado Cuarto de Distrito del Edomex desestimó las demandas vacías de un grupo de individuos que quisieron fallidamente detener la edificación de 350 mil metros cuadrados que previamente había cumplido con la normatividad.

Terralago obtendrá la prestigiosa certificación LEED for Communities.

