Desafíos para el rugby femenil mexicano

La selección nacional de rugby femenil ha dejado claro su talento y dedicación al conquistar el primer lugar en el torneo RAN en la categoría de 7’s, celebrado en Trinidad y Tobago. Su destacada actuación, donde superaron a equipos como Barbados, Trinidad y Tobago y Jamaica, no sólo les garantiza un lugar en el World Rugby Sevens Challenger 2025, sino que también en los Juegos Panamericanos Junior 2025.

El logro es testimonio del trabajo y pasión que estas atletas ponen en cada partido, además de resaltar la importancia del apoyo institucional que reciben. Katya Somohano, directora general de Iberdrola México, ha jugado un papel fundamental en este desarrollo al respaldar a las Serpientes, a través del programa DestElla. Su aliento en el abanderamiento, resaltando el compromiso de la empresa con el equipo, muestra el poderoso vínculo entre el deporte y el apoyo corporativo.

Este tipo de alianzas es vital para que las atletas continúen rompiendo barreras y elevando el perfil del rugby femenino en el país. Por cierto, mañana las jugadoras enfrentarán un nuevo reto al jugar un partido internacional contra Jamaica en el Deportivo Harp Helú de CU. Este encuentro no sólo será una oportunidad para reafirmar su liderazgo en el rugby de la región, sino también para inspirar a futuras generaciones de mujeres deportistas.

NO PASA NADA

El ambicioso proyecto Acapulco Brilla, impulsado por Rodrigo Herrera, fundador de Genoma Lab, plantea un plan para transformar al puerto en el mejor destino turístico del país para 2050. Entre sus pilares están la seguridad, el agua potable, el transporte y el ordenamiento urbano. Sin embargo, para que este futuro sea posible, el presente debe abordar problemas críticos como la rehabilitación del Viaducto La Venta-Punta Diamante, un tema que le hemos comentado en este espacio y que es esencial para la conectividad de Acapulco. Este tramo, afectado por los huracanes Otis y John, sigue operando con reparaciones temporales que representan riesgos para los usuarios. Fibra Orión, de Rodolfo Campos, en su momento, ofreció colaborar en una rehabilitación integral, pero hasta ahora no ha habido respuesta por parte del gobierno del estado.

RECONOCIMIENTO

Ecolab, que preside en México Eduardo Jaramillo, recibió el certificado HRC Equidad MX 2025, que otorga Human Rights Campaign a las empresas que cubren 100 puntos en su Programa Global de Equidad Laboral. La compañía promueve valores de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), no sólo para generar espacios seguros para sus colaboradores, sino para extender esa influencia positiva más allá de su organización. Entre las acciones de Ecolab para mejorar su rendimiento a través de políticas e iniciativas DEI, se encuentra que casi 40 por ciento de sus asociados a nivel global completó un curso de capacitación sobre Allyship in Action para ayudar a mantener conversaciones que generen confianza y respeto.

