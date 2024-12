Bertha Alcalde, la mejor opción

Hoy, alrededor del mediodía, la Ciudad de México estrenará fiscal General de Justicia y es muy probable que sea una mujer.

Después de un largo proceso de selección en el que se registraron nueve aspirantes al cargo, quedaron tres finalistas: Ulrich Richter Morales, Bertha Alcalde Luján y Anaid Elena Valero Manzano.

Fue una ardua, larga y compleja ruta para llegar a esta terna.

Los aspirantes fueron evaluados, entrevistados y analizada su trayectoria por el Consejo Judicial Ciudadano (CJC), un organismo independiente cuyos integrantes no pertenecen al gobierno ni reciben remuneración alguna por el tiempo que dedican a esta minuciosa valoración, esencial para elegir a la persona que presidirá la Fiscalía.

Los y las aspirantes, además, pasaron por un detallado estudio de control de confianza aplicado por personal especializado de la Guardia Nacional, a fin de garantizar su honestidad, probidad y salud psicológica.

Una vez que el CJC realiza la valoración integral, le envía a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, la terna que recibió la más alta calificación, y la mandataria capitalina, después de revisarla, la remite al Congreso de la Ciudad de México.

De ahí, la Mesa Directiva envía a los tres ganadores a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, donde los finalistas son reevaluados, entrevistados y vuelven a ser calificados tras exponer su plan de trabajo para la FGJ de la CDMX.

Con la información recabada, la comisión elabora el proyecto de dictamen que hoy se someterá al Pleno del Congreso para que sea discutido y, en su caso, aprobado.

En efecto, la norma establece un largo y sinuoso camino para garantizar que tengamos un(a) fiscal capaz, eficiente y con las mejores cartas credenciales.

En esta ocasión se llevó a cabo un procedimiento absolutamente transparente, pulcro y respetuoso que cumplió al pie de la letra con todos los pasos y requisitos establecidos en la Constitución de la Ciudad de México.

Todo esto confirma que, más allá de mayorías parlamentarias, se ponderó a la ciudadanía que exige absoluto rigor para garantizar una impartición de justicia eficiente, imparcial, pronta, verdaderamente justa y expedita para seguir combatiendo la impunidad y la corrupción.

No hay duda de que las dos mujeres y el varón que integran la terna, cuentan con la preparación y capacidad para encabezar la Fiscalía, pero creo que Bertha Alcalde será nuestra próxima Fiscal porque es una mujer comprometida con la justicia y la equidad. Se ha especializado en derecho penal, incluso en el extranjero, conoce las debilidades del sistema penal acusatorio vigente y cuenta con amplia experiencia en la administración pública porque ha ocupado cargos de alta responsabilidad en el ámbito federal y local.

Algunos opositores han tratado de ensuciar el proceso esparciendo la falacia de que, al ser hermana de la dirigente de un partido político, Bertha no sería una fiscal con autonomía. Lo que no dicen es que no es militante de ese instituto político ni de ningún otro.

Sin embargo, es tan sólido su perfil que no me extrañaría que algunos opositores voten en su favor hoy en el Pleno.

El plan de trabajo de Bertha Alcalde garantiza un combate frontal contra los rezagos que enfrenta la FGJ CDMX, rigor técnico en el manejo de los asuntos jurídicos, estrategia para seguir avanzando en la dignificación de la infraestructura, acciones para no revictimizar a las víctimas y una impartición de justicia desligada de cualquier interés político.

Pero, además, tiene muy claro que la FGJ está obligada a buscar acelerar el uso de la tecnología para elevar la calidad de la atención ciudadana.

No olvidemos que la fiscal pasada, Ernestina Godoy, recibió una Fiscalía con un rezago sin precedentes en la impartición de justicia y logró resolver más de 80 mil expedientes en tiempo récord.

Es hora de emitir un voto razonado para profundizar los logros alcanzados y encaminarnos a desterrar la impunidad con Bertha Alcalde Luján, la mejor opción para la FGJ CDMX.

POR VÍCTOR HUGO ROMO DE VIVAR GUERRA

DIPUTADO DE MORENA EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

@VROMOG

EEZ