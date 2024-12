Regalitos de los expresidentes

Esta columna se la dedico a toda la muchachada que ya no saben por qué a Jolopo le ladraban, a Salinas le decían el chupacabras o de plano qué era eso del “tapado”. No me planteo realizar una investigación profunda, pero sí por lo menos darles elementos a los lectores más jóvenes y a los derechairos desmemoriados. Qué nos heredaron todos estos nefastos personajes? De entrada, nadie es totalmente oscuro ni totalmente luminoso, pero hay claroscuros más oscuros que otros. Por ejemplo, algunos historiadores dicen que Venustiano Carranza fue de los primeros en prohibir el uso del opio. Mientras que otros aseguran que él mismo lo distribuyó y controló. Miguel Alemán Valdés fue presidente del 46 al 52. Éste no me tocó a mí, pero en mi familia ya se hablaba de que este había sido el primer Presidente que había robado a manos llenas, pero que, por lo menos, “salpicaba”. Y así comenzó una larga lista de mandatarios que enriquecían sus propias arcas y las de sus cuatachos. Deben saber que Gustavo Díaz Ordaz, a través de su esbirro, Luis Echeverría Álvarez (entonces su Secretario de Gobernación), fue quien ordenó la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. En el Congreso confesó este acto y agregó que “era algo que había hecho, y lo volvería hacer para servir a MEXICO“. Cuando fue cuestionado al respecto (ya autoexiliado en España), le contestó al reportero que, de no haber actuado así, “usted muchachito, no estaría aquí haciéndome esta pregunta”. Ya de paso tuvo la ocurrencia de regalarle la cama de Carlota a la Tigresa, en ese momento cantante de ranchero que le llevaba serenata a Los Pinos. Cuando Echeverría sube al poder, éste fue el creador de términos como “el tercer mundo” o el lema “arriba y adelante”. Además, de poner de moda las guayaberas. Y servir aguas de sabores en los banquetes oficiales por Consejo de su esposa. Se decía luchador de izquierda; sin embargo, durante su sexenio también ocurrió una represión estudiantil, llamada el halconazo. Llevada a cabo un jueves de Corpus, el 10 de junio de 1971. Esta es la que pintan en la película Roma. Donde señalan de entrenar a estos paramilitares, no a los agentes del Mossad, ni a los Kaibiles de Guatemala, sino a uno de los personajes más folclóricos de la época, quien gracias a sus presentaciones en Siempre en Domingo y sus arriesgados actos de escapismo, llegó a ser conocido como el Profesor Sobeck. LEA saboteó a la Prensa opositora, como el caso de don Julio Scherer, quien tuvo que abandonar el periódico Excélsior con todo su equipo, ya que Echeverría logró que nadie les vendiera papel para publicar el diario, y los problemas económicos de México, se acentuaron cuando dio comienzo a una larga historia de devaluaciones que sólo beneficiaban a sus cercanos. El cambio peso dólar, pasó de 12.50 a 22.69 pesos.

